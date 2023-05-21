21 мая 2023

21 мая 2023 10:45

Как извлечь пользу из ревности?

Клинический психотерапевт Джордан Диксон и сексопатолог Моушуми Госе раскрыли простой способ, который поможет извлечь пользу из ревности и сделать отношения благодаря ей крепче, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

Оба эксперта согласились, что в обществе привыкли негативно относиться к ревности. Люди стараются скрывать проявления этого чувства. Между тем ревность, по мнению сексопатолога, может быть полезной для улучшения отношений. "Ревность считается необходимой эмоцией, поскольку она помогает сохранять социальные связи и побуждает людей вести себя так, чтобы поддерживать важные отношения", - объяснила Диксон.

Госе добавила, что причины ревности всегда связаны с внутренним состоянием человека, а не с внешними обстоятельствами, и чаще всего обусловлены детскими травмами. "Мы можем использовать ревность, чтобы, опираясь на обиды и боль, больше разговаривать и налаживать связь с партнером", - говорит Госе. Она отметила, что этот способ сработает, если оба партнера готовы с пониманием относиться к чувствам друг друга. В ином случае эмоции, вышедшие из-под контроля, разрушат отношения, предупредила сексопатолог.

Кроме того, Диксон посоветовала обсудить ставшую причиной ревности ситуацию и вместе установить границы допустимого поведения в паре. Если же между людьми полностью разрушено доверие, то работать надо с этой проблемой, а не пытаться избавиться от ревности, заключила Диксон.


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