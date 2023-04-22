Назван простой способ избежать конфликтов в отношениях

Психотерапевт Андреа Воктер назвала простые способы избежать конфликтов в отношениях. В своей колонке для Psychology Today она посоветовала не ждать, когда партнер изменится в лучшую сторону, а начать перемены с себя, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"У нас нет никакого контроля над действиями партнера, зато, я надеюсь, мы можем управлять своими поступками. Если мы хотим что-то изменить в отношениях, лучший способ - отдавать то, что сами хотели бы получать. Например, если хотите, чтобы вас услышали, постарайтесь быть хорошим слушателем и посмотрите, что получится", - дала совет Воктер.