22 апреля 2023

22 апреля 2023 11:16

Назван простой способ избежать конфликтов в отношениях

Психотерапевт Андреа Воктер назвала простые способы избежать конфликтов в отношениях. В своей колонке для Psychology Today она посоветовала не ждать, когда партнер изменится в лучшую сторону, а начать перемены с себя, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"У нас нет никакого контроля над действиями партнера, зато, я надеюсь, мы можем управлять своими поступками. Если мы хотим что-то изменить в отношениях, лучший способ - отдавать то, что сами хотели бы получать. Например, если хотите, чтобы вас услышали, постарайтесь быть хорошим слушателем и посмотрите, что получится", - дала совет Воктер.


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