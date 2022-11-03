Помогает или мешает любовь достижению целей на самом деле?

Вы решаетесь сбросить несколько кило и подкачаться, покупаете коврик для йоги и шикарные кроссовки. Поначалу все идет как по маслу - растяжка по утрам, пилатес после работы, пробежки через вечер. Но на второй неделе в голову лезут провокационные мысли "может, не сегодня, устала же". И если к концу рабочего дня звонит бойфренд, спрашивая, какую пиццу заказать к восьми, чтобы вместе посмотреть Money Heist, вечерняя пробежка уступает мыслям о плавящейся моцарелле.

Почему осознанное решение о смене привычек теряет устойчивость под влиянием незначительного соблазна? Потому, что поддержка близких людей имеет огромное значение в достижении целей. Более того, психологи пришли к выводу, что поддержка партнера особенно значима для слабого пола.

Результаты двух недавних исследований в австралийских университетах подтвердили: с поддержкой любимого женщины достигают обозначенных целей быстрее и эффективнее. Иными словами, те, чьи мужья и бойфренды разделяют идею насчет оздоровления привычек, чаще выбирают вариант б) из первого абзаца. Что характерно, поддержка на словах не так результативна, как помощь на деле - то есть, даже если он целыми днями твердит "давай, дорогая, я в тебя верю", это не сработает так же ощутимо, как самоотверженный присмотр за детьми, пока супруга выкладывается в спортзале.

Выяснив, что отношения играют важную роль в достижении целей, помогая или препятствуя прогрессу, а действия значимее слов, переходим к следующему вопросу: как правильно оказывать поддержку любимым и близким? Ниже - пять подсказок, которые помогут тем, кто вам небезразличен, реализовать свои планы:

1. ПОДБАДРИВАЙТЕ И ОДОБРЯЙТЕ

Это именно то, что мы обобщаем словом "поддержка": покажите любимому или подруге, что вы на их стороне и осознаете значимость его/ее цели. Помогите избавиться от страха перед потенциальными препятствиями, акцентируя внимание на положительных аспектах, что, впрочем, не означает слепого игнорирования проблем - важно их учитывать и преодолевать.

2. ПРИДУМЫВАЙТЕ СТРАТЕГИИ

Помогайте друг другу разработать стратегии, которые помогут в реализации задуманного. Если ваша (или его) цель - побольше тренироваться, можете вместе составить четкий план, сосредоточившись на реалистичных достижениях и конкретных действиях: например, "ежедневно перед работой 15 минут на беговой дорожке", а не "спортзал трижды в неделю".

3. ПОМОГАЙТЕ ЭКОНОМИТЬ СИЛЫ

Самоконтроль, направленный на достижение цели, истощает ресурсы, что затрудняет мобилизацию воли для выполнения другой сложной задачи. Например, если вы день напролет готовитесь к экзамену, а поздно вечером заглянете на кухню, чтобы перекусить, вам будет трудно сделать правильный выбор между половиной шоколадного торта и стаканом кефира, потому что вы исчерпали запас силы воли.

Поэтому, если вы хотите, чтобы любимый сохранял мотивацию, помогайте ему избегать других, менее важных действий, требующих моральных усилий. Например, если он пытается бросить курить, не стоит зазывать его на вечеринку, где ему придется общаться с людьми, которых он едва знает - это наверняка расшатает ему нервы, что чревато уединением с сигареткой.

4. НЕ УВЛЕКАЙТЕСЬ КОНТРОЛЕМ

Чрезмерный контроль никогда не доводит до добра. Когда люди (пусть и самые близкие) чувствуют, что их свободу ограничивают, они отчаянно за нее цепляются, как ребенок, которого так и подмывает делать то, что ему не разрешают.

Скажем, если жена старательно упаковывает мужу в лоточки здоровые обеды, а потом перезванивает, строго интересуясь, доел ли он брокколи, его тяга к фастфуду растет день ото дня. Процесс происходит на бессознательном уровне - исследователи обнаружили, что одно лишь напоминание о "контроллере" стимулирует на бунт против правил.

5. НЕ ВМЕШИВАЙТЕСЬ БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ

И, пожалуйста, оставьте любимым право не хотеть поддержки и не нуждаться в помощи. Порой это зависит от личности, а иногда от настроения - любая опека рассматривается как навязчивость, угроза личному пространству, вызывает чувство обязанности или апатию из-за недоверия со стороны партнера. Если невтерпеж - проявляйте поддержку деликатно и незаметно, ориентируясь на пользу, а не благодарность.

elle.ru