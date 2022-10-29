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Танцор диско всю жизнь любил только одну женщину: вот как она выглядит

Митхун Чакраборти по праву считается одной из главных звезд Болливуда. Миллионы поклонниц по всему миру признаются в любви талантливому артисту, однако он игнорирует их попытки завоевать его сердце: многие годы артист счастлив в браке.

Еще с юности Чакраборти мечтал стать семьянином и посвятить свою жизнь одной женщине. И вот уже в ранге известного артиста ему удалось познакомиться с Йогитой Бали, которая к тому времени была прославленной артисткой. Знаменитости сразу же влюбились друг в друга и вскоре стали мужем и женой.

Танцор диско всю жизнь любил только одну женщину: вот как она выглядит

По словам самого актера, он никогда не разочаровывался в своем выборе. Артист за годы совместной жизни не переставал любить избранницу, которая ради него отказалась от карьеры и занялась воспитанием их четверых наследников. При этом Чакраборти не скрывает, что настоящего успеха он смог добиться только благодаря Йогите, которая во всем его поддерживала и хвалила.

Во многих интервью актер до сих пор не стесняется осыпать свою избранницу комплиментами. Супруги вместе уже больше 40 лет, и их союз считается одним и самых крепких в индийском и мировом кинематографе.

Фото: Кадр из фильма "Танцор диско" (1982), "Незнакомка" (1974)

kinoafisha.info


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