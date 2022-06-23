Как провести медовый месяц и не развестись: советы психолога

Отнеситесь к подготовке к путешествию максимально серьезно

Путешествие, которое вы планируете после свадьбы, в любом случае будет отличаться от вашего классического отпуска, не в последнюю очередь из-за ожиданий каждого в вашей паре - атмосфера в этот период не повторится никогда, это понимают все. Но не всегда медовый месяц проходит так, что после него остаются положительные воспоминания, иногда дело доходит до развода, правда, крайне редко. И все же мы решили осветить несколько моментов, которые важно учитывать при планировании отдыха в период медового месяца. Психологи уверены, что продуманное путешествие помогает сохранить настроение, а вместе с ним и максимально близкую связь на эмоциональном уровне. Вы же хотите вернуться домой все еще любящей парой?

Не забываем о качестве и комфорте отдыха

С милым рай и в шалаше - не гарантия счастливого отпуска. Конечно, вы едете отдыхать, в первую очередь, чтобы провести время только вдвоем, однако обстановка вокруг будет играть огромную роль. Не стоит отказываться от специальных предложений от отелей и курортов, которые успели повидать не одну пару в медовый месяц, и успели накопить опыт обслуживания именно этого типа клиентов. Вы можете даже не догадываться, какие мелочи могут испортить самый лучший отпуск в жизни. Да и настроение в этот период важно поддерживать всеми силами.

Выбираем сезон

Еще до того как вы запланируете путешествие, учитывайте погоду в том регионе, где вы планируете проводить главное путешествие в своей жизни. Как мы уже говорили, в этот период для вас важно максимальное сближение вдали от шумных компаний, но если вы выбираете популярный курорт, где каждый второй турист - семейный человек, который живет с вами в соседнем номере с несколькими детьми и излишне разговорчивой женой, хорошего отдыха в новом статусе у вас точно не получится. На фоне нестабильной атмосферы вокруг вполне реальны и скандалы внутри вашей пары. Однако, когда очень хочется посетить с любимым конкретное место, психологи рекомендуют не идти на компромиссы и отправляться туда, куда вас тянет, главное, выбрать удачный сезон, когда туристы не успеют испортить вашу идиллию.

Продумайте программу заранее

Если вы планируете провести медовый месяц исключительно на пляже, по вечерам запираясь в номере, у нас для вас плохие новости - больше недели такой отдых не приносит удовольствия. Наш организм способен вырабатывать гормон радости только в том случае, когда мы получаем максимально разный опыт, а когда рядом любимый человек, все эмоции можно умножать смело на два. Сядьте вместе с любимым и составьте хотя бы примерную программу отдыха в конкретном месте, чтобы у вас просто не осталось времени на придирки и ссоры от скуки, а такое тоже часто происходит именно во время медового месяца.

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