Смех да любовь: определяем будущее отношений по тому, как женщина смеется

Как говорил Бендер: "Чтобы покорить женщину, нужно две вещи - чувство юмора и уверенность в себе".

Смех - это показатель совместимости пары...

1. Если женщина не смеётся над твоими шутками, проверь - доводишь ли ты её до оргазма. Доказано - два этих чувства у них взаимосвязаны.

2. Если женщина не смеётся над твоими шутками, но угарает от приколов твоего друга, то, скорей всего, у тебя скоро не будет ни женщины, ни друга.

3. Если несмотря на размер твоей вины перед ней, ты всё ещё способен её рассмешить - не всё потеряно, гони дальше и надейся на её благосклонность к такому клоуну, как ты.

4. Если твоя женщина шутит лучше тебя, пока не поздно найди другую, иначе ты скоро возненавидишь сначала её, а потом и себя за юмористическое бессилие.

5. Если ты не умеешь её рассмешить, но она всё ещё рядом, то, скорей всего, она с тобой из-за денег или положения.

6. Если смеясь над твоими шутками, она доводит сказанное тобой до абсолюта - поздравляю, вы оба гоните в сторону лучших в твоей жизни отношений.

7. В компании женщин громче всех от твоих шуток смеётся та, которой ты нравишься. Оскорбление - "дурак" с её уст в этом случае - высшая похвала твоему потоку абсурда.

8. Чем сложней её рассмешить, тем ценней будет её гогот от совершенно неожиданной шутки. Не сдавайся, тренируйся на кошках и оттачивай мастерство на продавщицах.

9. По громкости её смеха можно судить о её страсти. Если она беззвучно хихикает, как мышь, не жди от неё лютой страсти в спальне. Если же она заглушает собой полрайона - тебе повезло. Таких женщин обычно душат или выкидывают в окно, но никогда не бросают.

10. Если ты беден и уродлив, прокачивай скилы юмора. Читай и впитывай Жванецкого, Зощенко, Ильфа и Петрова. Рассмешив женщину, ты почти покорил её. Как говорил Бендер: "Чтобы покорить женщину, нужно две вещи - чувство юмора и уверенность в себе".

Деньги в этот список не входят, не путай завоевание с покупкой.

Cluber.com.ua