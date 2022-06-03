Почему не нужно давать деньги мужчине: 5 важных причин

Объединяем финансовую грамотность и житейскую мудрость и рассказываем, почему же не стоит помогать материально даже если вдруг кажется, что он - тот самый.

Важно: этот текст - не о давних крепких отношениях и внезапно случившемся форс-мажоре. А о более поверхностных знакомствах и нередко подводящем чувстве, что вы как будто бы знаете его всю жизнь.

Вы можете только познакомиться с человеком, а можете знать его какое-то время. Гарантий, что он не исчезнет с вашими кровно заработанными и сэкономленными на маленьких (а то и не слишком) радостях жизни деньгами, уйдя в закат, нет.

Мы собрали пять абсолютно адекватных и важных причин не давать ему ни в долг, ни просто так.

Вы этого не хотите

21 век нас много чем удивил, но все-таки пока остались нетронутыми психологические новшества, которые отчего-то только сейчас пришли в общество, и нам очень нравятся. Например, вот это наше любимое - если вам чего-то не хочется, то никаких других причин и объяснений, почему так, искать не нужно.

Не хотите давать денег - так не давайте! И ни в коем случае не чувствуйте за это вину.

Вы ничего не обязаны, даже после близости (горячего секса/ теплых объятий / совместных просмотров кино - нужное подчеркнуть). Никакие милости и приятности не делают вас должницей.

Если вы категорически решили, что расставаться с деньгами не будете, но вот сказать ему заветное и простое "Я не хочу" все-таки язык не поворачивается, соврите. Скажите, что у вас ипотека, и вся зарплата расписана, накопительный счет, с которого деньги нельзя выводить год, или просто ничего нет, и вы сами хотели у него попросить взаймы (а лучше просто так).

Он может быть мошенником...

Успели посмотреть "Аферист из Тиндера" до блокировки популярного сервиса с сериалами? Даже если и нет, пропустить эту историю вы вряд ли могли - ловкий парень очаровывал обычных девушек, придумал несколько историй, по которым они чувствовали себя обязанными помочь ему, да не просто выложить все, что у них есть, а влезть в огромные кредиты, а после просто исчезал из их жизни.

Допустим, вас-то так уж точно не обвести вокруг пальца, но есть и другие уловки! Очень подробно об аферистах с сайтов знакомств мы расписали по ссылке, обязательно прочитайте. И не забывайте, если вы знакомы с ним "уже месяц" и даже несколько раз он успел угостить вас кофе, это не значит, что он не исчезнет, оставив вам только милые прошлые сообщения в чате и уведомление о том, что данный пользователь вас заблокировал.

...или просто ненадежным

Ну ладно, допустим, никакой он не мошенник, и так просто от вас уже не избавится - вон, вы и друга его знаете, и где он живет.

Да, он может никуда не исчезать из вашей жизни, а просто не отдавать долг. Или отдавать, но маленькими частями - раз в, скажем, в полгода.

Пока вы не уверены в его надежности (и не намерены дарить свои деньги), расставаться со средствами не стоит.

Это может задеть его мужское достоинство

Допустим, вы в отношениях давно, а денег он не просил, но вы видите, что они вдруг ему очень нужны. В срочном порядке выгребать все из кошелька или переводить с карты последнее точно не стоит, попробуйте сначала уточнить, как он отнесется к материальной помощи.

К сожалению, еще сильны стереотипы, что мужской пол - тот самый сильный, и помощь от дам принимать тем, кто верит в такие присказки, унизительно. Встречаться ли с человеком с такими убеждениями, решать только вам, а вот денег ему давать точно не стоит, это только испортит отношения.

Это будет повторяться

Ну а если он ничего такого не видит в том, чтобы жить на ваши средства, да и исчезать из вашей жизни не собирается, и даже наоборот, то имейте в виду - это может продолжаться бесчисленное количество раз.

Готовы ли регулярно отказывать себе в чем-то, лишь бы мужчина рядом с вами продолжал не думать о том, как бы заработать больше? Даже если и да, то мы не осуждаем. Наше дело - предупредить.

Lady.mail.ru