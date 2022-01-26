13 способов сохранить искру в отношениях

Не имеет значения, сколько вы вместе - несколько месяцев или десятилетий...

Сохранение романтики в отношениях и постоянная работа над поддержанием искры между партнерами в долгосрочной перспективе могут оказаться очень полезными для пары.

Не имеет значения, сколько вы уже вместе (несколько месяцев или десятилетий), очень важно постоянно предпринимать конкретные действия, направленные на то, чтобы сохранить чувства между вами. Определенный уровень последовательности в отношениях, конечно, приветствуется, но для того, чтобы жить было веселее, необходимо периодическое отклонение от ежедневной рутины.

Ниже представлены 13 эффективных способов вернуть отношениям былую искру, не требующие больших затрат времени и денег.

1. Физическая близость.

Физические прикосновения являются ключом к успешным отношениям. Это включает в себя как секс, так и многое другое. Обнимите свою партнершу, погладьте ее по спине, возьмите ее за руку, предложите сделать массаж. Во время физического контакта мозг выделает окситоцин, что само по себе приносит огромную пользу. Так, этот гормон способствует появлению чувства близости, человек становится более щедрым, а его иммунная система - крепче.

2. Улыбнитесь! Вас снимают.

Каждый раз, когда вы взаимодействуете со своим супругом, представляйте себе, что за вами везде следует включенная камера (за исключением времени ваших забав в спальне). Каким было бы ваше поведение знай вы, что за вами наблюдают другие люди? Вам хотелось бы выглядеть добрым, заботливым и непринужденным человеком? Тогда ведите себя со своим партнером именно так.

3. Извинения.

Все мы порой ошибаемся, говорим слова, о которых впоследствии жалеем, и делаем вещи, которых не должны были бы делать. Но при этом мы зачастую оправдываем такие поступки как перед собой, так и перед своими партнерами. Это приводит к обидам и защитной реакции, которые отнюдь не назовешь составляющими счастливых отношений.

В следующий раз когда вы совершите ошибку, просто признайте ее и двигайтесь дальше. Это поможет вашему партнеру почувствовать близость между вами.

4. Ухоженность.

Заботьтесь о своем теле и внешности. Это нужно не только вам, но и вашему партнеру. Например, если женщине нравится ее тело, то, согласно результатам проведенных исследований, она на 19% более удовлетворена своим браком. Не переживайте, для этого у вас не должна быть модельная внешность. Полезными будут любые шаги, направленные на улучшение вашего самочувствия и отношения к себе.

Один из моих клиентов-мужчин как-то сказал: "Мне не нужно, чтобы она была худой. Я просто хочу, чтобы она заботилась о своем внешнем виде. Это заставляет меня чувствовать себя важным". Были у меня и клиентки, которые делились аналогичными мыслями.

5. Умение слушать своего партнера.

У этого совета есть несколько аспектов. Во-первых, очень важно научиться слушать - по-настоящему слушать - своего партнера (если вы испытываете трудности с проявлением интереса к словам любимого человека, можете попробовать пройти тренинги по развитию навыков эмпатии). Был у меня один клиент, который обратился за помощью, находясь уже на грани развода: "Она никогда не спрашивает о том, как прошел мой день. Она постоянно жалуется на своим проблемы". Ваш партнер тоже хочет быть услышанным и понятым.

Еще одна причина прислушаться к словам своей второй половинки заключается в том, что ваш партнер, как правило, говорит вам, чего от вас хочет. Какие из его поступков или слов указывают вам на то, что он вас любит? Например, когда мы поженились, я осознала, что мой муж часто говорил, что гордится мной, когда я рассказывала ему о своей работе. Сначала я просто отвечала ему "спасибо", но затем до меня дошло, что он хотел услышать от меня то же самое. И как только я начала говорить, что горжусь им, могу с уверенностью сказать, что он, наконец, почувствовал мою любовь.

6. Наличие внешней поддержки и интересов.

Ваш партнер не в силах удовлетворить все ваши потребности, а именно быть и вашим лучшим другом, и стресс-менеджером, и наставником, и тем, кто решает возникающие конфликты, а также любителем мелодрам и спортивных передач одновременно. Очень важно, чтобы в вашей жизни были дополнительные источники поддержки. Тем самым вы снимете со своей второй половинки ненужное давление быть ответственным за все сразу. Более того, у вас должны быть свои интересы. Конечно, делать что-то вместе это замечательно. Но вы должны уважать собственные увлечения и следовать за своими мечтами.

7. Развлечения.

Если поход в торгово-развлекательный комплекс это самая экзотическая вещь, которую вы привыкли делать на выходных, значит, пришло время перемен. И для этого вам вовсе не нужна куча денег или отпуск. Подумайте, как можно повеселиться вместе. Это может быть совместный просмотр какого-то интересного фильма, поход, посещение нового ресторана, изучение чего-то нового на каком-то совместном занятии, волонтерская работа и даже совместный поход в спортзал.

Все новое и позитивное может сделать ваши отношения более счастливыми.

8. Выигрывают все.

Перестаньте считать все те вещи, которые делаете вы (и те, которые не делает ваш партнер). Забудьте о своей потребности быть правым.

Люди, состоящие в счастливых отношениях, не рассматривают себя как две разные стороны. У них нет мыслей вроде "я выиграл, ты проиграла". Нет, они сосредоточены на взаимовыгодном партнерстве. Это означает готовность идти на компромиссы, признавать свои ошибки и стремиться к тому, чтобы быть счастливыми, а не правыми.

9. Приятное воссоединение.

Воссоединяясь со своим партнером - в конце дня после работы, когда один из вас возвращается из командировки или когда вы просто просыпаетесь утром - сделайте что-то, чтобы показать ему свою любовь. К примеру, когда ваш партнер приходит домой, оторвитесь от своих дел (в пределах разумного) и посвятите несколько секунд полному присутствию.

Поцелуйте или обнимите свою вторую половинку, посмотрите ей в глаза и спросите как у нее дела. Отложите своей телефон, выключите телевизор или плиту - сделайте все, чтобы на несколько мгновений сосредоточиться на партнере. Так вы двое почувствуете связь между собой.

10. Уважение.

Джон Готтман является пионером в области изучения долговечности браков. В холе своего исследования он смог с точностью в 93% предсказать, какие из пар в конечном счете разведутся. Ученый определил то, что впоследствии назвал четырьмя всадниками-предвестниками проблем в отношениях: критику, пренебрежение, защитную реакцию и конфронтация.

Чтобы быстро решить все эти проблемы, достаточно одного лишь уважения. Вместо критики просто поговорите по душам. Вместо пренебрежения выразите разочарование, не прибегая к закатыванию глаз и пассивно-агрессивному комментированию. Снимите свою защитную броню - очень важно научиться принимать обратную связь, это поможет стать лучше не только вам, но и вашим отношениям. Перестаньте сопротивляться, выслушайте своего партнера и конструктивно обсудите с ним ситуацию, которая вас не устраивает. Научитесь в уважительной манере доносить до любимого человека даже свое разочарование.

11. Вопросы.

Для этого зачастую требуется открытость разума. Спросите своего партнера: "Какую одну вещь я могу сделать на этой неделе, чтобы стать для тебя лучше?". Ответ может вас удивить. Цель данного упражнения заключается в том, чтобы перестать защищаться и говорить следующие фразы: "Я уже и так все это делаю" или "Ага, мне бы тоже хотелось, чтобы ты делал это для меня!".

Старайтесь впитывать все, что слышите, и предпринимайте шаги по исполнению желаний своего партнера (если они не нарушают ваши моральные границы). Это отличный способ удовлетворить те потребности партнера, о существовании которых вы даже не подозревали.

12. Следование правилу 5 к 1.

Если вам кажется, что ваш комплимент перечеркнет ранее сказанный вами негативный комментарий в адрес партнера, то вы ошибаетесь. Здесь действует пропорция на 1:1, а, скорее, 5:1.

Это означает, что если вы хотите, чтобы ваши отношения были счастливыми и позитивными, то вам необходимо "перекрывать" каждый негативный комментарий, сказанный своей второй половинке, как минимум пятью позитивными действиями или фразами.

Ваше домашнее задание: чаще показывайте и говорите партнеру о том, что вам в нем нравится и что вы в нем цените. Чаще смейтесь и проводите больше времени вместе. Это поможет вам легче пережить трудные времена.

13. Отказ от перфекционизма.

Прекратите ожидать от своего партнера (и от себя) совершенства. Откажитесь от принципа "все или ничего": "Ты не спросила о моей сегодняшней презентации, значит, тебе все равно" или "Прошлой ночью ты не захотел заниматься со мной сексом, значит, ты больше не считаешь меня привлекательной".

Не персонализируйте и не обобщайте действия партнера. Вместо этого просто примите его таким, какой он есть. Будьте решительными в донесении своих потребностей и желаний, но делайте это с уважением. Прощайте своего партнера. И живите дальше.

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В отношениях, как и в жизни в целом, бывают свои взлеты и падения. Если у вас сейчас черная полоса, продолжайте верить: все наладится. Вложите в свои отношения немного времени, энергии и любви. Сосредоточьтесь на том, чтобы стать лучшим партнером. Обратитесь за помощью, если этого необходимо. И старайтесь видеть в любимом человеке и отношениях только хорошее.

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