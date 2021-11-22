Злата Огневич составила список идей, как провести интересно время с любимым человеком

35-летняя украинская певица и участница романтического шоу "Холостячка" Злата Огневич поделилась вариантами для совместного времяпровождения со второй половинкой. Полезный пост артистка опубликовала в Instagram.
- "Ловить солёные брызги океана, закрыв глаза.
- Мокнуть под дождём, бегать босиком.
- Устроить полномасштабную битву подушками, да такую, что сама Жанна Д'Арк позавидует.
- Отправиться в Амстердам, посетить лучшие кофешопы, слопать там кексы и не только.
- Разыграйте сцену из любимого фильма/сериала. Можно даже образы героев скопировать, создать свою версию диалога. Чем глупее, тем лучше.
- Девчонки! Дайте своему парню косметику и пусть он вас накрасит перед.... работой.
- Посетите фестиваль косплейщиков или любое мероприятие с ярким дресс-кодом. Ни в чём себе не отказывайте, дайте волю фантазии!
- Снимите романтичный/весёлый/дурацкий фильм о Вас. Просто на телефон. Сами.
- Проведите целый день в парке аттракционов!
- Составьте ВМЕСТЕ список хотелок на весь год и воплощайте задуманное", - посоветовала Огневич.