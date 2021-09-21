Анна Седокова призвала женщин бросать слишком жадных мужчин

В настоящее время 38-летняя артистка замужем за баскетболистом Янисом Тиммой, однако Анна признается, что она долго шла к тому, чтобы быть счастливой.

В своем личном блоге певица перечислила целый ряд факторов, которые, по ее мнению, однозначно указывают на недостойного избранника. И, надо заметить, некоторые из этих факторов вызвали у ее подписчиков весьма неоднозначную реакцию!

Например, не все согласились с тем, что, если мужчина не дарит дорогих подарков, к нему обязательно должны появиться вопросы - Анна называет дураками мужчин, которые не подарили женщине ничего, кроме цветов: ни плюшевого мишку, ни роскошное украшение-змею от Bvlgari. А ведь такое украшение обойдется мужчине почти в миллион рублей! Кроме того, далеко не все солидарны с тем, что мужчина дурак, если вызывает своей женщине не такси премиум, а обычное желтое, а вместо того, чтобы прислать даме чартер, вынуждает ее лететь на рейсовом самолете, то есть экономит на комфорте для своей избранницы.

Сама же Анна совершенно не стесняется посылать куда подальше как скупых мужчин, так и тех, кто совершенно ничего не делает для сохранения любви и отношений! Правда, некоторые подписчики поспешили напомнить о том, что Анна уже несколько месяцев содержит своего супруга - клуб, в котором он играл, так и не выплатил ему заработную плату, а сотрудничество с NBA у него пока что не клеится, в результате чего Янис вынужден уже на протяжении нескольких месяцев жить на средства своей жены!

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