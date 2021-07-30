5 фраз, которые могут разрушить любовь

Конечно, каждый из нас и подумать не может дать яд человеку, которого любит. Но мы невзначай понемногу отравляем его, регулярно повторяя определенный набор фраз. Какие слова убивают доверие и любовь, читайте в материале.

"Будь мужчиной" или "Женщины себя так не ведут"

Обращение к полу, точнее, к роли, которую ожидаемо исполняет мужчина или женщина в обществе - последнее дело. Особенно в такой тонкой сфере, как романтические отношения. Человеку важно, чтобы ценили его индивидуальность, гордились сильными сторонами характера и помогали в его слабостях.

И мужчина имеет право чего-то бояться, и женщина может быть грубой - нам всем доступен полный спектр переживаний и личных качеств.

Пол партнера имеет значение только тогда, когда вы прикидываете, какие практики доступны вам в постели. Но ведь любовь, о которой мы говорим, это более широкий ряд совместных занятий и интересов, чем секс. Не позволяйте любимому человеку усомниться в том, что вы видите многогранность его личности.

"А вот у Машкиного мужа..." или "А вот Мишкина..."

Сравнение с кем-либо, да и явно не в пользу близкого человека, бесит всех еще с детсадовского возраста. "Спасибо" родителям, а чаще бабушкам и дедушкам, которые таким образом пытались мотивировать ребенка учиться, ходить в кружок, быть опрятнее или тише.

Конечно, так мы могли узнать о неких возможностях, которыми воспользовались чужие дети и внуки (которых, кстати, мы могли при этом знать только заочно). Например, что бывают студии народных танцев, на которые ходит потомок бабушкиной подруги. Или что можно играть так, чтобы не пришлось потом тратить много времени на уборку. Но вот горечь и обида от сравнения остается.

Точно так же муж может узнать о том, что меньше зарабатывающей жене чего-то хочется, не из того, что супруг подружки Машки купил новую машину или условную шубу, а из того, что машины и шубы существуют в принципе! И при этом он не будет чувствовать себя хуже конкретного Машкиного злодея. Да-да, именно таковым будет казаться после сравнений друг семьи!

Та же история с поведением и умениями. Если ты хочешь, чтобы любимый человек чему-то научился и ты точно знаешь, что это пойдет ему на пользу и понравится, просто сообщи о такой возможности. Подари абонемент на мастер-класс знаменитого кулинара или билет на выступление вдохновляющего лектора, а не рассказывай, что умеет другой и как себя ведет.

И главное: никогда не сетуй, что твой предыдущий партнер в чем-то был лучше! Да и сравнений в пользу нынешнего тоже стоит избегать. Мало кому вообще приятны упоминания персоны, с которой было некомфортно близкому человеку.

"Тогда мне придется сделать это самой (-ому)"

В каждой паре бывают ситуации, когда кто-то забывает о просьбах другого. Это неприятно, но естественно, потому что каждый день происходит что-то важное или отвлекающее.

Можно напомнить еще раз. Можно рассказать, как важна для твоего душевного спокойствия вовремя оказанная помощь. Но нельзя демонстративно заявлять, что мол обойдусь я без твоего участия. Если дело очень срочное, лучше и правда приступить к нему самостоятельно. Но молча. И потом ненавязчиво сообщить о результатах.

"Не то что твоя матушка!" и вариации

Мамы бывают разные. Они могут быть как и самым близким и родным человеком, так и мегерой, превратившей жизнь сына или дочери в ад. А еще они могут по-разному относиться к выбору своего чада.

В любом случае упоминание матери в неприятной для тебя ситуации неприемлемо. Если ты говоришь: "Я тебе не мамочка!" - это значит, что ты отказываешься проявлять заботу или помогать советом. Если партнеру непривычно то, что ты делаешь, а ты кидаешь ему фразу "Да, не то, что твоя мама!", это значит, что ты даешь задуматься о возвращении в отчий дом. На подсознательном уровне, если впервые. А если такие возгласы повторяются...

Не нужно нелестно отзываться о матери, даже если вы оба считаете, что она ужасная женщина. Не напоминай. А уж если у любимого человека все с ней хорошо, то это однозначно сыграет не в твою пользу.

"Можно было и додуматься!"

А вот нельзя было! Никто не обязан разгадывать намеки, если об увлекательных квестах никто не предупреждал.

Даже если твоя половинка обладает сильной интуицией или хорошим логическим мышлением (кстати, вопреки стереотипам, эти качества от пола не зависят) и знает, что ты любишь напустить таинственности или скрыть свои переживания, она может ошибиться. И в получившемся недоразумении будет больше твоей вины. А фраза "Можно было и додуматься!" указывает на ее промах, да еще и подвергает сомнению умственные способности.

Решение проблемы: говорить все прямо, когда что-то беспокоит или чего-то хочется. Если так охота поиграть в угадайку, предупреди, что игра началась.

Да и в целом: больше откровенности, больше похвал и меньше обвинений! Тогда отношения будут здоровыми. Всем любви!

edinstvennaya.ua