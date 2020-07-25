5 неудачных способов понравиться мужчине

Порой, чтобы понравиться мужчине женщины совершают ошибочные действия. Вот 5 ошибок, которые лучше не совершать, если вы хотите произвести впечатление:

РАССКАЗЫВАТЬ ПРО ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОКЛОННИКОВ

Не думайте, что мужчинам захочется отвоевывать вас у огромного количества соперников - скорее, совсем наоборот. По мнению сильной половины человечества, наличие "мифических конкурентов" отбивает всякую охоту бороться за внимание понравившейся девушки. Потому что в этой "борьбе" он в любом случае не сможет избежать сравнения, а этого никто не любит.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЛИШКОМ МНОГО КОСМЕТИКИ

Тональное средство, хайлайтер, продукты для скульптурирования, фиксирующая пудра, накладные пряди для волос и ногти - все это поможет вам выглядеть прекрасно. Особенно на селфи. Или на костюмированной вечеринке. Но если вы собираетесь на свидание, лучше использовать минимум декоративной косметики, ведь рано или поздно ваш избранник увидит вас без макияжа. И может... очень удивиться. В различных опросах мужчины не раз признавались, что опасаются женщин с "боевым раскрасом" на лице, и ценят естесственность во всем. Кроме того, молодые люди жалуются, что в реальности девушки выглядят совсем не так как в своих социальных сетях, и это их очень разочаровывает.

РАЗГОВАРИВАТЬ КАК С РЕБЕНКОМ

Женщина, которая говорит тоненьким голосом и в каждом предложении использует уменьшительно-ласкательные суффиксы мало кого привлекает. Большинство молодых людей все же мечтают встретить сексуальную соблазнительницу, а не девочку, которая разговаривает с ними будто с котенком или годовалым малышом. Мужчинам, как и нам, хочется встретить настоящего партнера и друга, а не вторую мамочку или ребенка в женском обличии.

ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ ЗАГАРОМ

Мужчины искренне не понимают, как можно часами лежать на пляже или проводить время в солярии. Да, все мы любим легкий загар, но пересушенная и подгоревшая кожа не только выглядит не очень привлекательно, это еще и опасно для здоровья. К тому же, поход в солярий накануне свидания чреват покраснениями и аллергией. Кто знает, как ваша кожа отреагирует на дозу ультрафиолета в зимнее время? Да и многие молодые люди признались нам, что боятся даже представить, как будет выглядеть кожа угольно-черных девушек через десять-двадцать лет.

ВО ВСЕМ С НИМ СОГЛАШАТЬСЯ

Мы все хотим найти человека с характером, харизмой, собственным мнением, увлеченного любимым делом. Нельзя забывать, что мы все разные, и если нас любят, то вместе с нашими плюсами и минусами. Никак не иначе. Ведь именно в индивидуальность мы все и влюбляемся.