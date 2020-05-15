7 уроков об отношениях, которым каждая мать должна научить свою дочь

Она может спрашивать своих друзей или читать книги с жизненными советами. Но есть вещи, которым ваша дочь может научиться только у вас - ее матери, желающей для нее только лучшего.

Никто не расскажет ей об отношениях так, как это можете сделать вы. Она прислушивается к вам и знает, что даже самые страшные ее ошибки не смогут заставить вас от нее отвернуться. Вот почему именно вы должны сказать своей дочери следующее:

1. Проси к себе такого же уважения, какое ты выказываешь сама.

Только научившись уважать себя, ваша дочь сможет найти партнера, который будет уважать ее в отношениях. Человек должен сам моделировать уважение, которого ждет от другого.

Учите свою дочь правильно относиться к своему телу, и тогда она наверняка выберет того человека, кто будет относиться к нему так же. Покажите дочери, как быть доброй к себе, и она обязательно притянет к себе того, кто понимает всю важность доброты.

2. Не стыдись потребностей своего тела.

Возможно, вам неловко говорить с дочерью о ее теле. Однако, независимо от возраста, она всегда будет смотреть в зеркало и относиться к своему отражению определенным образом. А вам наверняка хочется, чтобы она не просто заботилась о теле и любила его, но и чтобы удовлетворяла все его потребности, начиная с вопросов здоровья и заканчивая сексуальными желаниями.

Ее тело должно быть объектом ее наслаждения, а не только объектом желания другого человека.

3. Пускай разбитое сердце станет для тебя уроком, а не причиной страданий.

Предупредите свою дочь, что рано или поздно ей обязательно разобьют сердце. Но, несмотря на всю боль, это ценный опыт, делающий ее сильнее.

Ничто не помогает женщине познать себя лучше, чем расставание. Со временем она поймет, что способна принять то, что ей действительно нужно, и когда нужно отпустить прошлое. И все это время она будет знать, что вы рядом.

4. Не игнорируй тревожные знаки, которые подает тебе партнер.

Объясните своей дочери, что если ее партнер без какой-либо причины проявляет враждебность к ее матери или ведет себя неуважительно, то это может предсказывать то, какие ее ждут отношения с таким мужчиной.

Скажите дочери, что вещи, кажущиеся неправильными с самого начала, никогда правильными не станут.

Если оставить их без внимания, то все, что ее раздражает в другом человеке уже сейчас, как правило, с годами только усугубляется, а не наоборот.

5. Забудь о правилах. Единственное, на что ты можешь полагаться, - это твоя интуиция.

Отношения не должны превращаться в соперничество или быть постоянным испытанием, во время которого ваш партнер вынужден регулярно доказывать свою любовь. Это партнерство, основанное на равноправии двух личностей.

Говоря своей дочери, что отношения строятся на доверии, вы тем самым помогаете ей стать счастливой в будущем. Расскажите ей, что прежде, чем начать с кем-то встречаться, сначала ей нужно проанализировать свои желания и ни за что не соглашаться на меньшее.

Здесь не существует никаких правил или рецептов, которые бы гарантировали, что партнер может ей все это дать. Нужно просто доверять своим инстинктам и следовать советам внутреннего голоса.

6. Не гоняйся за вещами, которые от тебя ускользают.

Если она видит, что партнер избегает или отталкивает ее, очень важно, чтобы она поняла, что преследование такого человека, вероятно, не стоит ее усилий и что с подобным непринятием в определенный момент жизни сталкивается каждый из нас.

Очень важно перестать искать любовь в том же месте, где она ее потеряла. Порой нужно просто дать партнеру немного свободы. Но если и это не поможет, значит, пришла пора отпустить того, кто так отчаянно хочет вырваться.

7. Помни, что ты достаточно хороша, несмотря ни на что.

Любая дочь нуждается в том, чтобы мама периодически напоминала ей, что она "достаточно хороша", тем самым прививая ей уверенность, веру в себя и важность не жертвовать собой в отношениях.

Уверенность в себе говорит о том, что вы осознаете - нет необходимости что-то менять в себе для того, чтобы вас полюбили.

Убедитесь, что дочь понимает это. И объясните, что правильный человек будет любить ее такой, какая она есть.

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