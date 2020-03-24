Искусство любить от Эриха Фромма

Немецкий социолог, создатель "гуманистического психоанализа", один из основоположников неофрейдизма, исследователь личности человека и его поисков свободы Эрих Фромм считал, что почитать любовь нужно ежедневно и ежечасно. Это одно из самых освобождающих и обогащающих действий. Те, кто постигает науку любить по-настоящему, осознанно, понимают, что любовь не означает владеть другим человеком или его ограничивать. Это, прежде всего, забота, принятие, желание помочь партнеру стать лучше. Это своеобразный акт веры, потому что в том, в ком мало веры, в том так же мало и любви...
Наиболее известные труды Фромма: "Здоровое общество", "Современный человек и его будущее","Бегство от свободы", "Душа человека", "Анатомия человеческой деструктивности", "Иметь или быть", и, конечно, "Искусство любить".
Мы выбрали лучшие цитаты об отношениях из произведений Эриха Фромма. Наслаждайтесь, учитесь, любите!
- "Детская любовь следует принципу "Я люблю, потому что я любим", зрелая - "Я любим, потому что я люблю". Незрелая любовь кричит: "Я люблю тебя, потому что я нуждаюсь в тебе". Зрелая любовь говорит: "Я нуждаюсь в тебе, потому что я люблю тебя".
- "Любовь стала для нас редкостью. Мы окружили себя сентиментальностью, влюбчивостью, мы предаемся иллюзиям любви, не испытывая настоящих, глубоких чувств. Это происходит из-за того, что мы постоянно имеем дело с вещами и обеспокоены успехом, деньгами, средствами для достижения целей. Чтобы обеспечивать работу капиталистического общества, мы создали класс очень образованных, умных людей, но внутренне они безумно истощены".
- "Любовь вовсе не является чем-то естественным и присущим всем людям. Напротив, она требует дисциплины, концентрации, терпения, веры и преодоления собственного нарциссизма. Это не чувство, это сознательная практика".
- "Любить - значит отдавать себя "второй половинке" без каких-либо гарантий, полностью сдаваться на ее милость в надежде, что наша любовь породит любовь в любимом человеке. Любовь - это акт веры, и в том, в ком мало веры, столь же мало и любви".
- "Если индивид в состоянии любить созидательно, он любит также и себя; если он любит только других, он вообще не может любить".
- "Как ни странно, но умение быть одному является условием способности любить".
- "Любовь - это состояние, в котором человек способен почувствовать и пережить свою абсолютную незаменимость. В любви человек может почувствовать смысл своего существования для другого и смысл существования другого для себя. Любовь помогает человеку проявиться, выявляя, увеличивая, развивая в нем хорошее, положительное, ценное. Это высший синтез смысла существования человека. Только любя, отдавая себя другому и проникая в него, я нахожу себя, я открываю себя, я открываю нас обоих, я открываю человека".
- "Уважение исключает использование одного человека в целях другого. Я хочу, чтобы тот, кого я люблю, имел возможность развиваться по-своему, а не ради того, чтобы служить мне. Если я люблю другого человека, я чувствую свое единение с ним как с таковым, каков он есть, а не с тем, кто нужен мне как объект, которым я пользуюсь. Ясно, что уважение возможно только в том случае, если я сам достиг независимости; если я могу стоять и идти без костылей, без необходимости использовать и эксплуатировать кого-то еще".
- "Любовь - это постоянный вызов, а вовсе не место для отдыха; она - движение, развитие, сотрудничество; согласие или конфликт, радость или печаль".
- "Сидеть спокойно, не разговаривая, не куря, не читая, не потребляя спиртных напитков, для большинства из нас стало просто невозможно".
- "Если человек любит только какого-то одного человека и безразличен к остальным ближним, его любовь - это не любовь, а симбиотическая зависимость или преувеличенный эгоизм".
- "Под дурной компанией я разумею не только людей злобных и вредных: их компании следует избегать, потому что они отравляют атмосферу и угнетают. Я имею в виду также компанию "живых трупов", людей, чей дух мертв, хотя тело их живо; людей, чьи мысли и разговоры тривиальны; которые болтают вместо того, чтобы говорить, и которые изрекают мнения - штампы вместо того, чтобы думать самостоятельно."
- "Современный человек думает, что нечто ценное - своё время - он теряет, если не делает чего-то быстро; и при этом он не знает, что делать ему со временем, которое он сэкономил, кроме как убить его".
- "Чтобы быть любимым и любить, необходима отвага, отвага считать определенные ценности достойными высшего внимания, а также отвага ради этих ценностей ставить на карту все".
- "Если двое чужих друг другу людей, какими все мы являемся, вдруг позволят разделяющей их стене рухнуть, этот момент единства станет одним из самых волнующих переживаний в жизни. В нем все наиболее прекрасное и чудодейственное для людей, которые были прежде разобщены, изолированы, лишены любви".
- "Любовь возможна, только если два человека общаются из глубин своего существования. Только на таком уровне и обретается человеческая реальность, только здесь - сама жизнь, и здесь же - основа для любви".
Сluber.com.ua
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