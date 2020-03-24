Искусство любить от Эриха Фромма

Немецкий социолог, создатель "гуманистического психоанализа", один из основоположников неофрейдизма, исследователь личности человека и его поисков свободы Эрих Фромм считал, что почитать любовь нужно ежедневно и ежечасно. Это одно из самых освобождающих и обогащающих действий. Те, кто постигает науку любить по-настоящему, осознанно, понимают, что любовь не означает владеть другим человеком или его ограничивать. Это, прежде всего, забота, принятие, желание помочь партнеру стать лучше. Это своеобразный акт веры, потому что в том, в ком мало веры, в том так же мало и любви...

Наиболее известные труды Фромма: "Здоровое общество", "Современный человек и его будущее","Бегство от свободы", "Душа человека", "Анатомия человеческой деструктивности", "Иметь или быть", и, конечно, "Искусство любить".

Мы выбрали лучшие цитаты об отношениях из произведений Эриха Фромма. Наслаждайтесь, учитесь, любите!

"Детская любовь следует принципу "Я люблю, потому что я любим", зрелая - "Я любим, потому что я люблю". Незрелая любовь кричит: "Я люблю тебя, потому что я нуждаюсь в тебе". Зрелая любовь говорит: "Я нуждаюсь в тебе, потому что я люблю тебя".

"Любовь стала для нас редкостью. Мы окружили себя сентиментальностью, влюбчивостью, мы предаемся иллюзиям любви, не испытывая настоящих, глубоких чувств. Это происходит из-за того, что мы постоянно имеем дело с вещами и обеспокоены успехом, деньгами, средствами для достижения целей. Чтобы обеспечивать работу капиталистического общества, мы создали класс очень образованных, умных людей, но внутренне они безумно истощены".

"Любовь вовсе не является чем-то естественным и присущим всем людям. Напротив, она требует дисциплины, концентрации, терпения, веры и преодоления собственного нарциссизма. Это не чувство, это сознательная практика".

"Любить - значит отдавать себя "второй половинке" без каких-либо гарантий, полностью сдаваться на ее милость в надежде, что наша любовь породит любовь в любимом человеке. Любовь - это акт веры, и в том, в ком мало веры, столь же мало и любви".

"Если индивид в состоянии любить созидательно, он любит также и себя; если он любит только других, он вообще не может любить".

"Как ни странно, но умение быть одному является условием способности любить".

"Любовь - это состояние, в котором человек способен почувствовать и пережить свою абсолютную незаменимость. В любви человек может почувствовать смысл своего существования для другого и смысл существования другого для себя. Любовь помогает человеку проявиться, выявляя, увеличивая, развивая в нем хорошее, положительное, ценное. Это высший синтез смысла существования человека. Только любя, отдавая себя другому и проникая в него, я нахожу себя, я открываю себя, я открываю нас обоих, я открываю человека".

"Уважение исключает использование одного человека в целях другого. Я хочу, чтобы тот, кого я люблю, имел возможность развиваться по-своему, а не ради того, чтобы служить мне. Если я люблю другого человека, я чувствую свое единение с ним как с таковым, каков он есть, а не с тем, кто нужен мне как объект, которым я пользуюсь. Ясно, что уважение возможно только в том случае, если я сам достиг независимости; если я могу стоять и идти без костылей, без необходимости использовать и эксплуатировать кого-то еще".

"Любовь - это постоянный вызов, а вовсе не место для отдыха; она - движение, развитие, сотрудничество; согласие или конфликт, радость или печаль".

"Сидеть спокойно, не разговаривая, не куря, не читая, не потребляя спиртных напитков, для большинства из нас стало просто невозможно".

"Если человек любит только какого-то одного человека и безразличен к остальным ближним, его любовь - это не любовь, а симбиотическая зависимость или преувеличенный эгоизм".

"Под дурной компанией я разумею не только людей злобных и вредных: их компании следует избегать, потому что они отравляют атмосферу и угнетают. Я имею в виду также компанию "живых трупов", людей, чей дух мертв, хотя тело их живо; людей, чьи мысли и разговоры тривиальны; которые болтают вместо того, чтобы говорить, и которые изрекают мнения - штампы вместо того, чтобы думать самостоятельно."

"Современный человек думает, что нечто ценное - своё время - он теряет, если не делает чего-то быстро; и при этом он не знает, что делать ему со временем, которое он сэкономил, кроме как убить его".

"Чтобы быть любимым и любить, необходима отвага, отвага считать определенные ценности достойными высшего внимания, а также отвага ради этих ценностей ставить на карту все".

"Если двое чужих друг другу людей, какими все мы являемся, вдруг позволят разделяющей их стене рухнуть, этот момент единства станет одним из самых волнующих переживаний в жизни. В нем все наиболее прекрасное и чудодейственное для людей, которые были прежде разобщены, изолированы, лишены любви".

"Любовь возможна, только если два человека общаются из глубин своего существования. Только на таком уровне и обретается человеческая реальность, только здесь - сама жизнь, и здесь же - основа для любви".

Сluber.com.ua

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