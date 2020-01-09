7 романтических фраз, которые могут погубить отношения

Существует множество "романтических фраз", которые подразумевают иные намерения и смысл. Помните, что порой слова говорят намного больше, чем мы слышим.

Хотя перечисленные ниже фразы на первый взгляд и кажутся безобидными, но если хорошенько присмотреться, они могут быть довольно токсичными и показывать истинную натуру человека.

1. "Без тебя я никто"

Это явный признак серьезных проблем с зависимостью. Человек, говорящий эти слова, чувствует, что без вас его жизнь была бы ничтожной. Он полагается на вас сильнее, чем следовало бы, и считает, что не сможет нормально функционировать без вашего присутствия в его жизни.

Превращение вас в смысл своего существования носит токсичный характер независимо от вашего отношения к этому и неизменно ведет к разочарованию.

2. "Ты - единственное, что делает меня по-настоящему счастливым/счастливой"

Еще один серьезный признак зависимости, который говорит о том, что ваш партнер неспособен найти счастье в себе, хотя должен это делать.

Мы не обязаны никого дополнять. Счастье приходит изнутри, и если вы этого не чувствуете, то не стоит пытаться найти свое счастье в ком-то другом. Точка.

3. "Я недостаточно хорош/хороша для тебя"

Эта фраза заставляет вас чувствовать, что вы недооцениваете своего партнера. Даже если вы ничего не сделали, чтобы вынудить его сказать такое, он сам возводит вас на пьедестал, чего делать не должен.

Если вы слишком высокого мнения о ком-то в своей жизни, то рано или поздно он неизменно вас подведет, намеренно или нет.

4. "Ты прекрасна такой, какая ты есть"

Конечно, всем хочется, чтобы их принимали такими, какими они есть. Но вы также должны иметь возможность меняться так, как считаете нужным. Все мы люди, мы постоянно адаптируемся и находим в себе что-то новое.

Если ваш партнер зациклен на человеке, которым вы были на момент первого знакомства, и отказывается позволять вам расти, значит в ваших отношениях появилась серьезная проблема.

5. "Ты намного лучше моего бывшего/моей бывшей"

Нельзя сравнивать любимого человека с его предшественником. Каждый ведет свою борьбу в этом мире, и даже если вы не приносите партнеру ту боль, которую приносил ему кто-то в его прошлом, одного лишь факта сравнения достаточно, чтобы оставить горький привкус во рту.

Нельзя жить настоящим, если вы то и дело возвращаетесь мыслями к прошлым отношениям.

6. "Если бы ты любил/любила меня, то..."

Наш партнер не имеет права заставлять нас делать вещи, которые мы делать не хотим. Если вы столкнулись с подобным ультиматумом, бегите. Ваша любовь не должна строиться на условиях.

Только то, что вы говорите "нет" и защищаете свои границы, еще не значит, что вы не испытываете чувств к партнеру.

7. "Я хочу проводить с тобой все свое время"

Людям нужно время на себя и возможность побыть наедине, отдельно от своего партнера. Нет ничего плохого в том, чтобы провести время с друзьями или заняться своими делами.

Если ваш партнер настолько зависит от вас, что не дает вам ни минуты покоя, значит нужно что-то менять.

Сluber.com.ua

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