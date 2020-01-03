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3 января 2020 12:00

Почему влюбленные любят давать друг другу ласковые прозвища?

"Малыш", "сладенький", "детка" и так далее - ты все время пытаешься перестать разговаривать с возлюбленным в духе "уси-пуси", но стоит увидеть его, и ты просто не можешь себя контролировать...

Оказывается, есть научная причина, объясняющая, почему влюбленные используют бэйби-лексику в ласковом общении друг с другом. Корни этой привычки уходят в раннее детство, когда человек общался с первым любимым человеком в жизни - своей мамой.

"Маленькие дети любят, когда с ними общаются в духе "уси-пуси", ведь так выражается любовь и образовывается крепкая связь между матерью и младенцем", - говорит Дина Фальк, профессор-нейроантрополог из Университета Флориды.

Когда ты встречаешь человека, который становится твоей второй половинкой, между вами образуется очень мощная эмоциональная связь, которая воскрешает в памяти ту связь, которая была между тобой-младенцем и матерью. Именно поэтому в голове и всплывают всякие прозвища, вроде "малыш", которые ты чаще всего слышала в раннем возрасте.

Профессор Франк Нуессель из Университета Луисвилля считает, что использование бэйби-лексики, кроме прочего, помогает человеку почувствовать себя свободными от ограничений роли взрослого.

И третья причина, почему мы используем ласковые слова, вроде "сладенький", восходит к нашему природному желанию играть.

"В юном возрасте мы все играем, - говорит психотерапевт Нан Уайз. - А во взрослой жизни игра становится элементом социальной связи, которая очень важна для гармоничного существования".

Еdinstvennaya.ua

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