Как укрепить отношения? - 10 мудрых советов на все времена

Фраза, которую каждый повторял хотя бы раз в жизни: "Отношения - это непросто!" Хочу уточнить. В теории сами по себе отношения очень просты, поскольку развиваются в естественном ритме по воле чувств: встретились, полюбили, решили быть вместе. Но вот люди, вовлеченные в отношения, способны сделать их сложными - и даже очень.

Дело в том, что нам не слишком приятна мысль о том, что "над отношениями надо работать". Что за ерунда такая, а как же любовь? Почему гармоничный союз, возникший из большого и светлого чувства, не способен волшебным образом работать сам собой, как хорошо смазанная машина?

К сожалению, на такое не надеются даже герои сказок. Отношения действительно требуют усилий, и они могут быть крепкими и счастливыми - если вы знаете верные лайфхаки. Романтическую связь можно укрепить и улучшить, работая в двух направлениях:

требуя больше от себя,

требуя больше от партнера.

Никакого волшебства не потребуется, все предельно просто и изложено ниже в десяти советах, следуя которым вы обретаете верный шанс продлить ваши отношения до режима "навсегда".

1. Не жертвуйте личной жизнью

Не в том смысле, что "продолжайте бегать на свидания, имея стабильного партнера" - свободу такого рода сложно совмещать с серьезными намерениями. Вы можете пылать друг к другу искренней страстью, но это не значит, что остальная часть вашей жизни должна раствориться в беззаветном обожании. Не забывайте друзей и близких, не отказывайтесь от вечерней йоги, субботних сеансов в спа и воскресных завтраков с сестрой. Берегите независимость, не топите в любви свою личность, не заводите привычки отпрашиваться и отчитываться - утратив статус single, вы по-прежнему можете делать все, что хотите и когда захотите. Это бодрит, поддерживает самооценку и спасает отношения от рутины и скуки.

2. Будьте честны со своими чувствами

Скажите себе правду и только правду: вы действительно счастливы? Удовлетворены? Физически, эмоционально, морально? Да, это непросто - женская натура склонна к жертвенным компромиссам, но эти три пункта имеют решающее значение. Если вас связывает лишь умопомрачительный секс, рано или поздно возникнет проблема "а поговорить?". Если вы развлекаете друг друга игрой слов, но при этом интим пробуксовывает на "троечку" - прогноз тоже неблагоприятный. Или вас устраивает и ум, и физиология, но он избегает говорить о любви и ни разу не подарил и цветочка? Очевидно, что вас это тоже вскоре перестанет устраивать. Секрет крепкой взаимности - в сильной и естественной связи по всем пунктам; поэтому убедитесь, что в ваших отношениях все так и есть или хотя бы к тому идет. При иных раскладах обдумывайте пути к отступлению.

3. Не преследуйте и не изводите ревностью

О, этот вечный женский вопрос: "Ты где?", пронзающий мужчин, словно игла вуду-заклинателя. Если вы засыпаете его сообщениями 24/7, звоните по сто раз на дню и вообще ваш мир вращается только вокруг него, пора признать, что ваши чувства мутируют в зависимость. Преследование душит мужчин. Такой подход не поможет никого удержать, действуя с точностью до наоборот. Будьте увереннее в себе, не беспокойтесь, никуда он не денется. И даже если вам достался такой горячий красавец, что сложно не беспокоиться на эту тему, убедите себя, что вы будете в порядке в любом случае. Отключите опцию преследования. Раз и навсегда. Вспомните, что и вы - огонь. Пусть он преследует вас, это куда увлекательнее.

4. Любите себя и заботьтесь о себе

Многие женщины жалуются, что они либо не могут найти подходящего партнера, либо всегда привлекают экземпляров, которые относятся к ним неправильно. Причина - низкая самооценка: мы притягиваем тот уровень любви, который сами к себе испытываем. Невозможно ежедневно жечь себя напалмом самокритики и ожидать, что другие будут относиться к вам как к королеве. Поверьте, мужчины запросто это считывают.

Взгляните на ваши качества с позитивной точки зрения и начните любить себя такой, какая вы есть, прямо сейчас. И если вы любите себя, то заботитесь о себе - бережете здоровье, вовремя ложитесь спать, позволяете себе расслабляющую ванну с пузырьками или, может быть, спонтанный девичник сегодня вечером. Это очень важно - баловать себя, подпитывая душу за пределами отношений, иначе вам нечего будет отдавать.

5. Не стремитесь угождать и приспосабливаться

Желание угождать базируется на ожидании позитивного фидбека: любви, доброты, благодарности. Однако мир неоправданно щедр на негатив, и люди с удовольствием будут использовать вас, распознав потребность отдавать себя без остатка. Отношения - улица с двусторонним движением: угождайте на здоровье, но убедитесь, что и вам угождают. Стремитесь к здоровому балансу самоотдачи и эгоизма. И, пожалуйста, не ведитесь на страх одиночества, соглашаясь на варианты из серии "пусть хоть так" - такой подход не приносит счастья. Я не из тех, кто ждет Мистера Совершенство, но свято верю, что на опцию "то, что надо" может рассчитывать каждая из нас.

6. Не избегайте проблем

Никто не любит конфликтов. То есть наверняка есть люди, которых развлекают раздоры, но, судя по всему, они в меньшинстве. Но что же происходит, если партнеры, не желая выяснять отношения, постоянно включают режим избегания? Ничего хорошего. Если вы избегаете проблем годами, они будут накапливаться, и однажды вы проснетесь 25 лет спустя и поймете, что уже никогда не сможете в них разобраться, поскольку давно забыли, с чего началась эта огромная куча. Не подавляйте негативные (или положительные) эмоции. Говорите с партнером о любых проблемах, которые вас беспокоят. Во-первых, вы команда, а значит, надо сообща преодолевать невзгоды. А во-вторых, вы всегда заслуживаете уважения и права высказаться.

7. Уделяйте время друг другу

Да, у вас есть своя жизнь, но, с другой стороны, необходимо найти баланс между частным и общим, иначе отношения могут зачахнуть на самом перспективном этапе. Ваша связь нуждается в заботе и внимании, в признаниях и прогулках, сюрпризах и подарках, романтических свиданиях и уютных домашних вечерах. Будьте креативны, не жалейте энергии на подпитку ваших чувств.

8. Прилагайте равные усилия

Есть мнение, что отношения требуют отдачи 50 на 50. Что за чушь, только 100 на 100! Оба партнера должны каждый день прикладывать 100% усилий, чтобы поддерживать отношения в нужном градусе и динамике. Сложно ждать гармонии от связи "100 на 20", "100 на 50" или даже "100 на 99". Вы должны быть на равных. Если ваш союз разбалансирован, нужно поговорить об этом, чтобы вернуться в нужное русло.

9. Не скупитесь на эмпатию и признательность

Действуя как команда, вы не можете выступать друг против друга. А значит, не можете принимать во внимание только собственную точку зрения. Неважно, правы вы или нет, признайте реальность разницы восприятия. Если ваш партнер видит ситуацию по-другому, постарайтесь понять и, главное, дайте знать, что вы уважаете его взгляд на вещи. Что еще? Будьте хорошим слушателем и не стесняйтесь быть благодарной. Даже если он всего-то загрузил посудомоечную машину, скажите ему "спасибо". Благодарите его за то, что он делает для вас, и он захочет делать это снова, чтобы вы были счастливы. И, конечно, будет благодарен в ответ.

10. Не пытайтесь его изменить

﻿﻿﻿Не секрет, что многие женщины верят, что способны изменить мужчину, с которым решились связать жизнь. "Если я заставлю его потерять 10 кило, он будет куда привлекательнее", или "Если я смогу отучить его от видеоигр, то буду счастлива", или "Как только мы поженимся, он изменится к лучшему" - все эти внутренние инсинуации не имеют никакого отношения к реальной любви и долгосрочному счастью. Если вам не нравится, как он выглядит, разговаривает или целуется прямо сейчас, без мыслей о каких-либо чудесных изменениях, вы не должны быть с ним. Точка. Освободите себя от выдуманных обязанностей - оставьте тому, кто будет рад оригиналу.

Elle.ru

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