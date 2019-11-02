4 способа, которые помогут стать идеальной женщиной

Если вы действительно хотите быть прекрасной спутницей для вашего мужчины - это замечательно. Он, в свою очередь, должен хотеть быть для вас замечательным парнем, чтобы счастье было обоюдным.

Но как этого добиться? В этой статье вы найдете несколько "секретов". Многие из них может применять любой из партнеров, вне зависимости от пола. Ведь их суть заключается в желании и для себя, и для вашего партнера лишь самого лучшего, и они могут помочь обрести счастье вам обоим.

Вот действенные способы, которые помогут стать идеальной девушкой для вашего партнера.

1. Честность - невероятно важная составляющая отношений.

Да-да, по мнению парней честность является одной из самых важных составляющих любых здоровых отношений.

Будьте честны и с собой, и с вашим парнем относительно отношений, того, что вы в них чувствуете, и того, куда, по вашему мнению, они движутся. А еще будьте честны относительно того, что делает вас счастливой, а что беспокоит.

Так что если его слова или поступки чем-то обеспокоили, то лучше, если вы будете честны, обсуждая это. Просто тактично и мягко скажите, что он сделал то-то и то-то, и это вас обеспокоило по такой-то причине. Не ведите разговор на повышенных тонах и не требуйте, чтобы он немедленно и сию минуту исправился - просто скажите ему, в чем проблема.

Ну а что делать с полученной информацией - решать ему. И если он решит, что ему все равно, вы тоже вполне можете решить, что эти отношения не стоят того, чтобы продолжать их.

Здоровые и счастливые отношения можно построить лишь в том случае, если оба партнера счастливы, и им по-настоящему хорошо друг с другом. А этого, в свою очередь, можно добиться лишь тогда, когда они не притворяются кем-то другим, а остаются самими собой.

2. Позволяйте отношениям идти своим чередом.

Если вы хотите быть хорошим партнером, старайтесь всегда жить настоящим и в настоящем. Не в будущем и не в прошлом. Как это делать? Просто делайте все, чтобы быть счастливыми там, где вы сейчас, и ведите себя соответственно.

О, я вовсе не говорю, что вам нужно жить одним днем и не заглядывать в будущее даже одним глазком. Все мы, когда отношения только-только начинаются, чувствуем себя на седьмом небе от счастья и гадаем о том, каким будет наше совместное будущее.

Но если хотите, чтобы отношения были самыми лучшими, самыми крепкими и самыми счастливыми из всех возможных, то лучшее, что вы можете сделать - это позволить им развиваться своим чередом, то есть большую часть времени жить в настоящем, а не витать в облаках будущего.

3. Действуйте, как настоящая команда.

Если вы хотите, чтобы отношения сложились, то должны всегда играть с ним в одной команде и находиться на одной стороне поля.

Что это значит? Это значит, что вы должны поддерживать друг друга, воодушевлять и подбадривать в достижении поставленных целей, любить безо всяких условий и утешать, когда кому-то из вас приходится проходить через тяжелые времена.

Нет, вы не должны безоговорочно соглашаться со всем, что он говорит или делает - вовсе нет. Я хочу сказать, что если вы хотите максимально укрепить связь между вами, нужно принадлежать к его команде - точно так же, как он должен принадлежать к вашей.

4. Если ему нужно личное пространство для того, чтобы все обдумать, дайте ему его.

Мне доводилось видеть, как множество вполне многообещающих отношений шли под откос лишь потому, что люди, которые пытались их построить, не помнили об этом простом, но очень важном секрете.

Когда женщина видит, что ее мужчина начинает отдаляться от нее (неважно, по какой причине), это может вызвать у нее паническую реакцию. Ей может начать казаться, что ее мир, который она выстраивала с такой любовью, разваливается на части. И что если она немедленно что-то не сделает - причем прямо сейчас - то он уйдет, и уже никогда не вернется.

Правда же в том, что примерно в 99% всех случаев это весьма далеко от истины. И трагедия в том, что когда кто-то (будь то мужчина или женщина) начинает паниковать и пытаться не дать партнеру отдалиться, это действует в совершенно противоположном направлении. То есть еще сильнее отталкивая близкого человека.

Что же стоит делать в подобной ситуации? Пожалуй, вот что: если вам начинает казаться, что партнер отдаляется от вас, то лучшее, что вы можете сделать, чтобы быть для него по-настоящему хорошей девушкой, это дать то время и личное пространство, которые ему нужны для того, чтобы разобраться в себе. Он вернется к вам тогда, когда будет готов поговорить об этом. Не давите на него, и все образуется.

Cluber.com.ua

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