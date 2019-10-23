Шарлиз Терон объяснила свое одиночество: «Женщины слишком озабочены замужеством» - ФОТО

44-летняя Шарлиз Терон рассказала о своем отношении к семейной жизни и детям. Актриса в интервью американскому Glamour высказалась о личной жизни.

Как сообщает Lady.Day.Az, Шарлиз Терон редко говорит о личной жизни. Голливудская актриса призналась, что никогда не стремилась к браку и вполне гармонично чувствует себя без "второй половины".

"Я очень долго ни с кем не встречаюсь. Я никогда не хотела замуж. Для меня это нормально. Я считаю, что люди слишком озабочены этим вопросом, особенно женщины. У меня всегда было осознание того, что всё, что у меня есть, может закончиться", - отметила Терон.

Напомним, что Шарлиз встречалась с солистом группы Third Eye Blind Стивеном Дженкинсом, актерами Стюартом Таунсендом и Шоном Пенном, но до свадьбы дело не дошло. Блондинка сейчас сконцентрирована на работе и воспитании двух детей.

Н. Гасымова