Почему ты одна? - ТОП-3 типа одиноких женщин - ФОТО

Практически каждая одинокая женщина любит оправдывать свое положение массой второстепенных причин. Существуют три основных типажа одиноких женщин, на примере которых можно понять, почему слабый пол часто рискует остаться не у дел в долгосрочных отношениях.

1. Безынициативная женщина



Проблема множества одиноких женщин в том, что они непреклонно уверены в необходимости мужского первого шага в отношениях. Нельзя самой приглашать на встречу, первой звонить, напоминать о себе. И в целом сидеть молча в углу, ожидая инициативы от другого человека - это не выход, а тупик. Нужно развиваться, идти вперед, рисковать и не забывать, что твоя жизнь находится в твоих руках и за тебя никто и ничего делать не будет. Отношения - это тот случай, когда женская инициатива никогда не бывает наказуемой.

2. Женщина-недотрога



Еще одна проблема одинокой женщины - излишняя интеллигентность и закрытость, которые, к слову, в современное время легко могут оказаться маской для прикрытия. Но если мы говорим о реальной стеснительности и застенчивости, то пиши пропало. Запомни, красивая, с массой достоинств, но неуверенная в себе девушка - всегда в итоге уступает не самой обаятельной, но с амбициями. Так что прекращай отсиживаться, держи осанку, не прячь глаза от прохожих, улыбайся им и дай себе шанс наконец-то обрести свое счастье.

3. Женщина, ищущая идеал



Самый сложный вариант - это женщина, меряющая всех мужчин по завышенным требованиям к идеальности избранника. Таким барышням в жизни всегда нужен только "тот самый" и больше никого, а все остальные года своей молодой жизни - она растрачивает на подсчет баллов в пользу того или иного варианта, отказываясь в итоге от обоих, потому что они не идеальны для нее.

И вот в конце жизни она начинает понимать, что идеальных людей не существует, но оказывается уже слишком поздно. Так вот, не упускай свои шансы на счастье, не возлагай огромных надежд на каждого претендента на твое сердце. Просто расслабься и попытайся получать удовольствие от отношений. Рано или поздно они все-равно покажут тебе "тот он самый" или нет.

Н. Гасымова