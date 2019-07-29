Ирина Шейк встречается с бывшим мужем Дженнифер Энистон

33-летняя модель Ирина Шейк после расставания с 44-летним актером Брэдли Купером уже начала ходить на свидания.

Как сообщает Lady.Day.Az, источник из окружения знаменитости сообщил, что она два раза встречалась за ужином с 47-летним Джастином Теру, бывшим мужем Дженнифер Энистон.

"Ирина сказала, что сразу почувствовала себя спокойно в его компании. Они ужинали вместе. В этот момент модель почувствовала, что между ними что-то есть. Какая-то невидимая связь", - отметил инсайдер для Gossip Cop.

Н. Гасымова

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