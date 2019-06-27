Как привязать мужчину к себе? - 6 секретов

Мужчину можно привязать к себе, установив с ним эмоциональную связь. Все, что вам нужно, - знать, на какие кнопки нажимать. Главное не перегибать палку, ведь ни одной девушке не понравится, если мужчина будет нездорово одержим ею. Каждой девушке хочется быть в отношениях с мужчиной, который будет ставить ее превыше всего и на чье внимание она сможет всегда рассчитывать.

Существует несколько секретов, которые помогут вам стать центром его вселенной. Следуйте советам, представленным ниже, и вы повысите свои шансы на успех.

1. Не открывайтесь ему полностью в первую встречу

Конечно, вам не стоит давать ему все и сразу ведь вам хочется, чтобы он приложил еще немного усилий, чтобы добиться вас. Станьте загадкой, которую ему нужно будет разгадать. Станьте лабиринтом, через который ему необходимо пройти. Откройте ему лишь малую часть себя, просто чтобы заинтересовать его. Открывайтесь ему по чуть-чуть с каждой вашей следующей встречей. Пусть у него будет причина видеться с вами снова и снова и добиваться вас.

2. Позвольте ему открыться вам

Сделайте все возможное, чтобы он смог доверять вам. Покажите ему, что на вас можно положиться, если ему нужно будет с кем-то поговорить. Позвольте ему понемногу открывать вам настоящего себя. Пусть рядом с вами он чувствует комфорт и безопасность.

3. Заставьте его добиваться вас

Всем мужчинам нравится испытывать острые ощущения от преследования. Пусть рядом с вами он почувствует, что ему нужно преследовать вас и добиваться. Он должен чувствовать, что должен заслужить вас. Если он с легкостью добьется вас, ему просто-напросто станет скучно. Но если же вы немного усложните для него эту задачу, то зацепите его и он постарается сделать все возможное, чтобы добиться вас.

4. Сделайте ваши встречи разнообразными

Если вы будете видеться в одной и той же обстановке и заниматься одним и тем же снова и снова, ему станет скучно. Поддерживайте его интерес, постоянно добавляя немного разнообразия. Покажите ему, что вы - многогранная личность и можете приспособиться к чему угодно. Пусть он считает, что чем чаще он будет проводить с вами время, тем больше нового сможет узнать.

5. Проводите время поодиночке

Заставьте его по вам скучать. Пусть он не думает, что вы будете доступны для него в любой момент. Не проводите с ним все свое время, тем самым заставив его действительно желать вашей встречи. Таким образом, он будет по вам скучать и еще больше ценить время, проведенное вместе.

6. Откройте ему свои слабые стороны

Покажите, что доверяете ему. Мужчинам нравится ощущать свою ценность и значимость. Повысьте его мужское эго, подарив ему свое доверие. Откройте ему свои слабые стороны и в ответ он тоже откроется вам и начнет доверять. Он будет полагаться на вас и стараться соответствовать всем вашим ожиданиям. Он будет делать все возможное, чтобы быть тем мужчиной, которого вы в нем видите.

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook