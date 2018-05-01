11 вещей, которые мужчины мечтают получить от своих женщин

Никому не нравится иметь дело с упрямыми людьми. Конечно, хорошо находиться в комфортных условиях рутинной жизни, но мы не можем отрицать тот факт, что каждому из нас есть куда расти и развиваться. В некоторой мере все люди должны быть открытыми для новых впечатлений, даже тех, которые выводят нас из зоны комфорта.

А еще это очень важный аспект отношений, на который пары так часто не обращают внимания. Многие люди вступают в романтические связи, ожидая, что их любовь будет длиться вечно, если они не будут меняться. Но это неправильно. Отношения должны развиваться, а это возможно только если партнеры прилагают к этому усилия и развиваются вместе с ними. Перемены в отношениях это не всегда плохо. Все дело в способности партнеров адаптироваться к конкретной ситуации, которая сделает их лучше как личности и как пару в целом.

Бывают ситуации, когда нам хочется, чтобы наша вторая половинка что-то в себе изменила, но нам стыдно сказать ей об этом вслух. Нам хочется, чтобы для нас что-то сделали, но у нас не хватает храбрости об этом попросить. Дамы, не стоит удивляться. Большинство ваших парней как раз такие. Помните, что мужчины не всегда так открыты и эмоциональны как женщины. Они действительно могут хотеть, чтобы для них что-то сделали, но никогда не попросят об этом, боясь ответной реакции. Они не хотят, чтобы вы думали, будто им чего-то в вас не хватает, или что они неблагодарные. Поэтому вместо того, чтобы попросить вас о чем-то, они просто молчат.

В этом нет вашей вины, вы ведь не умеете читать мысли. А они не могут ожидать, что вам все известно, если они ничего вам не говорят. Они застенчивы и держат вас в неведении. Но больше так не будет. Просто дочитайте эту статью до конца, и вы узнаете о тех вещах, которые парням стыдно попросить у своих девушек:

1. Прекратите снимать столько селфи

Конечно, вы симпатичны. Но не нужно делать столько селфи, когда вы вместе. Отложите свой телефон и прекратите попытки засунуть весь мир в фоторамку.

2. Выберитесь в случайное путешествие куда-нибудь

Он не уверен в том, как вы будете себя чувствовать, если решите поехать с ним в случайное путешествие в незнакомое для вас место. Но ему это необходимо, чтобы проверить силу ваших отношений.

3. Перестаньте злоупотреблять макияжем

Он любит ваш естественный вид. И вам не нужно все время наносить макияж, чтобы чувствовать себя привлекательной для него.

4. Будьте более решительны

Нерешительность раздражает. Он вряд ли хочет всегда принимать решения за вас обоих. Ему нужно услышать ваше мнение, дать вам возможность решать самой и убедиться в том, что иногда вы тоже можете постоять у руля.

5. Сделайте так, чтобы он засмеялся

Никто не скажет "нет" девушке, которая знает, как рассмешить мужчину.

6. Оденьтесь во что-то более удобное

Вам не обязательно постоянно носить обувь на каблуках, когда вы вместе. Попробуйте обуть шлепанцы. Он не станет возражать.

7. Найдите себе увлечение

Вы можете этого не знать, но увлечения делают вас привлекательными. И когда он увидит, что вас увлекает что-то еще помимо самих отношений, то будет только счастлив. Это означает, что вы можете получать удовольствие и радость даже вне вашей романтической связи.

8. Прижмитесь к нему

Не все мужчины готовы признаться, что они любят объятия.

9. Экспериментируйте с ним в постели

Мужчине может быть стыдно признаться вам в том, что ему хочется попробовать с вами в постели что-то новенькое. Он просто не хочет напугать вас своим вопросом.

10. Избегайте сплетен и домашних сцен

Никто из парней не хочет быть вовлеченным в домашние сцены. Если вы относитесь к тому типу девушек, которые любят драматические ситуации и сплетни, угомонитесь ради своего любимого. Ему не нужны бессмысленные разборки с его девушкой.

11. Потратьтесь на хороший подарок для него

Он может об этом не просить вообще, но время от времени каждый парень мечтает о ценном подарке от любимой. И хотя такие подарки имеют материальное выражение, на самом деле сама идея и поступок значат намного больше.

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