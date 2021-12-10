Как притянуть к себе то, о чем вы мечтаете, без марафонов

"Откуда такая классная тачка? - Навизуализировала!" Если бы было все так легко, правда? Представила себя на берегу Карибского моря и на счет "три" перенеслась на курорт. Представила себе принца на белом коне - и уже идешь под венец. Визуализация - это, конечно, хорошо, но... этого недостаточно.

Каковы же основные правила не только продуктивных мечтаний, но и, в принципе, счастья? Об этом расскажет эксперт по финансовой грамотности и денежному мышлению, мертифицированный бизнес-тренер, успешный инвестор и предприниматель с действующим бизнесом, автор блога @iamobraztsova Екатерина Образцова.

Начнем с настройки на день. Замечали такое - облила блузку кофе и говоришь сама себе: "День насмарку, все с утра идет наперекосяк". Задала атмосферу: все валится из рук, раздражает, везде опаздываешь, ничего не получается. А все почему? С самого утра сама себя настроила на неудачу. А как правильно? Ну облила блузку, бывает. Это к деньгам! Или на удачу. Создайте сами себе примету и правило: неудача не должна настраивать вас на негатив.

Кстати, хороший совет: не верьте в плохие приметы про черную кошку, зеркало разбитое, например. Верьте в хорошие и создавайте себе их сами. Настраивайте свой мозг на позитив. Например, пусть любая зеленая иномарка будет к деньгам. Или вам не пришлось долго стоять на светофоре, потому что зажегся зеленый свет сразу, как вы подошли. Это к удаче!

Все мои студентки отмечают, насколько это делает их счастливее и успешнее. Ведь все начинается с настроя. Есть несколько простых трюков, которые вам помогут.

Заведите дневник благодарности. Даже самый тяжелый день станет чуточку лучше, если вечером, подводя его итог, вы вспомните хотя бы какие-то мелочи. Прохожий улыбнулся, солнышко согревало ваше лицо или красиво освещало кабинет на работе, встретили забавную собачку на прогулке. Наша жизнь состоит из таких мелочей, и именно они способны сделать нас счастливее.

О чем вы мечтаете? О богатстве? Может, о большой крепкой семье? Любящем мужчине или большом бизнесе? Вы грезите о чем-то, но часто судьба разбивает вашу мечту о жестокую реальность? Мужчины изменяют и уходят, деньги вытекают из рук, а бизнес не клеится?

А что, если вам мешают ваши негативные установки? Подумайте. Они повсюду: опыт родителей и знакомых, фразы из кино и сериалов, ситуации из детства... Все откладывается у нас в голове, и вы тащите это, как огромный тяжелый рюкзак. Приведу пример достаточно распространенный: мечтаю выйти замуж, но вокруг одни изменщики, предатели или просто недостойные моего внимания. Я никогда не найду своего принца на белом "Бентли".

Очень часто мы смотрим на негативный опыт в собственной семье. Например, если родители разведены по причине измен или много подруг с таким опытом. В конце концов, существуют тысячи фильмов и сериалов, в которых обязательно будет такой сценарий. Где уж тут позитивно смотреть на жизнь, когда вокруг одни доказательства того, что "все мужики сво...". Но нет! Именно ты достойна настоящей любви. И вовсе не все мужчины мира плохие и изменяют своим женам. Подумай, выпиши все свои негативные установки и придумай им опровержение. Любое.

Например

Установка: "Все мужчины изменяют". Опровержение: "А я знаю примеры пар, которые счастливо живут много-много лет вместе".

Одна из моих учениц очень боялась отношений, ведь любовь - это всегда боль. Мужчины изменяли, бросали, предавали и даже издевались над ней. Казалось, надежды нет. Выяснилось, что она просто решила, будто недостойна любви, так как, по ее мнению, недостаточно хороша, сравнивая себя с каким-то собственным идеалом и другими девушками. А тянулось все из семьи и ближайшего окружения, где все так или иначе страдали в отношениях и всем рассказывали, что не бывает нормальных семей, где муж с женой друг другу верны и относятся с уважением... "Все так живут".

Ну ладно, поговорим о другой любви. О деньгах.

Замечали такое, что чуть-чуть налаживается ситуация, начинаешь чувствовать себя свободнее... И понеслась: сломался зуб, машина, нужна какая-то срочная покупка или что-то в таком духе. Вот появились "лишние" деньги и тут же они утекают сквозь пальцы.

Или просто не получается найти прибыльное дело, работу мечты и вообще найти себя в мире. Здесь тоже все начинается с мышления. Люблю приводить пример: "Можно быть хоть трижды грамотным финансово, но, если ты не мыслишь как миллионер, тебе им не быть". Банально: бухгалтеры отлично разбираются в финансах, но много ли из них богачей? Вряд ли. А во всем виновато неправильное, не богатое мышление.

Составим список фраз-паразитов, которые мы используем каждый день:

- Денег нет;

- Я не могу себе это позволить;

- Не за что;

- Надо экономить;

- Надо затянуть пояс;

- Подешевле;

- Мало денег;

- Денег много не бывает.

И так далее. Мы их и не замечаем, а они делают нам программу и ограничивают наше мышление. Именно поэтому постоянно происходят ситуации, когда возникают неожиданные траты или не везет с работой. Вы просто закрылись для этого денежного потока и сами себе поставили потолок. Вот у вас есть такой доход, а выше прыгнуть не получается. Головой бьемся, а пробить невозможно. Потому что "денег нет" или "опять я все спущу на ерунду". Заменяем эти слова-паразиты на другие, богатые: не "нету денег", а "у меня другие приоритеты", не "дорого", а "необоснованно цену завысили".

Снова приведу пример. В этом году на ступени "Мышление миллионера" у меня были девочки с разными проблемами: кто-то жестко экономил во всем, кто-то, наоборот, тратил все до копеечки, потому что просто иначе не может. А кто-то нашел у себя самый настоящий страх денег.

Да, и такое тоже бывает. Работа с этими типами мышления разная, масштабная и для многих эмоционально тяжелая, потому что мы несем эти установки и поведение за собой из года в год. И все это закреплено на уровне подсознания. А с ним надо бороться.

Самое масштабное - страхи, обиды и другие неприятные эмоции.

Я уже говорила о страхе быть богатой. Ведь богатых грабят, деньги можно потерять и остаться бомжом, и вообще это такая ответственность, это жизнь с постоянным ощущением страха.

А бывает наоборот: человек приходит в ужас от того, что никогда не сможет накопить, например, на отпуск с семьей или квартиру. Он старается, но что-то мешает. У одной моей студентки доходило даже до психосоматических болей от постоянных переживаний за свое будущее. А еще от страха показаться в чьих-то глазах неудачником, который не умеет зарабатывать.

Вы ведь знаете такие примеры? Или сами страдаете тем же?

Это тоже тема установок. Но иногда нам мешают и обиды. Проблемы из детства или более осознанного возраста могут нам мешать строить счастливую жизнь.

Очень люблю пример одной из своих студенток-первооткрывательниц. У нее была обида на отца, они даже не общались долгое время. В ходе курса у них наладились отношения, с ее плеч упал огромный груз обид, а после этого у нее буквально открылся денежный поток. Ведь работа с родом, в частности с мужской линией, - это работа с энергией денег и изобилия.

Да что далеко ходить, я сама совершила квантовый скачок в финансах, проработав отношения со своей семьей. И это не только о деньгах - ведь эти переживания отравляют нашу жизнь многие годы.

Да, к сожалению, нельзя стать счастливее, просто думая о том, что бы ты хотел иметь в жизни. Это на самом деле тяжелая работа над собой, эмоционально затратная, полная сопротивления и слез.

Но потом наступает такое облегчение, словно в душном темном помещении распахнулось большое окно, в комнату ворвался солнечный свет и свежий воздух и с улицы донеслось шуршание листвы и пение птиц. А с плеч падает огромный бетонный блок, который мы тащим за собой годами, думая, что это норма. Так ведь все живут. Или нет?

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