Как жить дорого? - 7 привычек, которые избавят тебя от бедности - ФОТО

Вы не задумывались о том, зачем дорого выглядеть, когда можно дорого жить? Ведь привычки ровным счетом не стоят никаких денег и формируют не только будущее, но и то впечатление, которое мы производим на других людей.

Из нищеты невозможно уехать, потому что она будет путешествовать с человеком повсюду. И проявляться в виде привычек, образа жизни, мышления и отношения к себе даже в самых дорогих апартаментах.

Представляем вам небольшой список "бедных" привычек, от которых лучше избавиться.

Список привычек бедных и богатых людей:

1. Нечистоплотность.

Там, где бедность, - всегда грязь. Засаленные клеенки на столах, пыль, старые обои, грязный пол, рваные старые тапки, замусоленные зеркала и халаты, кучи забытого хлама, расставленного по углам, неухоженный двор и т.д. Обновление и стирка всего этого почти не стоят денег - тряпка и вода есть у всех, НО бедные люди предпочитают этого не замечать. Кстати, именно тут проходит черта между интеллигентной малообеспеченностью и беднотой. Неказистые, но ухоженные квартиры учителей никогда не создают такого впечатления.

"Богатая" привычка касаемо этого очень проста: видишь грязь - убери. Не живи с ней, не превращай ее в часть своей жизни и не делай вид, что ее не существует, а возьми тряпку и вытри стол. Либо найми кого-то, кто это сделает за тебя.

2. Вредные привычки.

Привычки бедных сознанием людей направлены на то, чтобы разрушать себя. То есть пить, есть, курить, спать до обеда, ругаться матом (и друг с другом), смотреть ТВ и т.д.

Привычки людей с "богатым" мышлением направлены на то, чтобы создавать себя: читать, заниматься спортом, общаться с умными людьми. В общем, делать все, чтобы не тратить свое время зря. Конечно, те или иные вредные привычки имеют практически все, но их соотношение у бедных и богатых отличается значительно.

3. Пустой досуг.

Хроническая бедность всегда толкает на отдых, где душа и тело деградируют. От этого получается замкнутый круг: нет новых знаний и впечатлений - нет ресурса - нет возможности выйти на новый уровень. Меня всегда поражал тот факт, как по-разному проводят время люди. Билеты в театр сейчас можно достать почти даром; чтобы подивиться на красивые парки, нужно заплатить только за проезд, но большая часть людей предпочитают сериалы, бары и возлежание на печи.

Для меня признак богатства не только внешнего, но и внутреннего - интересный развивающий досуг, от которого хочется жить еще сильнее. Т.е. жажда познания жизни, а не накатанная колея.

4. Бедная речь.

Для меня это тон (разговор с претензией, разговор на повышенных тонах), неумение доносить мысль без бранных слов, слова-паразиты, в принципе неумение доносить свои мысли.

Речь - это то, благодаря чему мы мгновенно можем составить впечатление о человеке. Ведь после минуты разговора становятся понятны уровень образованности человека, его воспитание и наше желание находиться рядом с ним. Безусловно, больше всего на речь влияют круг общения, книги и досуг. И, конечно, в перманентной бедности эти три составляющих оставляют желать лучшего.

5. Вульгapность.

Голые груди, пайетки, лошадиный смех, жеманное курение - это все в огромных количествах есть в самых бедных районах многих стран. Обеспеченные женщины могут себе позволить удивлять другим. Например, изысканным вкусом или своей элегантностью. Правда, сейчас многие обеспеченные женщины родом именно из таких районов и не спешат прощаться со своими привычками, что наводит смуту. Но я в своей голове стараюсь держать ориентиры касаемо этой темы. Ведь для меня то, к чему нужно стремиться, - это интеллигентная обеспеченность, а не зажиточное кабаре.

6. Дешевая еда по скидкам. Экономия на здоровье.

Еще одной отличительной чертой бедных людей, как я заметила, является страстное желание экономить на всем, даже в ущерб здоровью и здравому смыслу. И, что удивительно, - даже когда в этом нет финансовой или практической необходимости. Просроченная колбаса, полусломанные стулья, которые все равно скоро придется заменять, - все тащится с инстинктом охотника домой. Потому что ЭКОНОМИЯ. Факт того, что просроченные и некачественные продукты в конечном счете заставят платить за здоровье втридорога, опускается.

"Богатый" ум преисполнен достоинства и умения мыслить наперед. Копеечная экономия не всегда бывает разумной и чаще демотивирует, нежели приносит пользу.

7. Жизнь одним днем без целей и планов.

Ну и завершающим штрихом станет бесцельная жизнь. Т.е. существование одним днем, в котором есть холодильник, крыша и нет мыслей о будущем. Мне кажется, это самая "бедная" привычка из всех возможных.

Целеустремленность, желания и планы на жизнь - это билет, по которому мы проходим на новый уровень благосостояния и взамен которого мы отдаем свою лень и чувство комфорта. Удивительно, что чем больше у человека материала для оплаты, тем ниже вероятность того, что он его купит. Чрезмерный комфорт - это неблагодарный личностный капитал, который нас не только останавливает, но и заставляет идти назад. Именно поэтому малообеспеченные люди вкладывают свои деньги в предметы роскоши вроде телефонов, а более богатые - во впечатления.

Даже при самых маленьких средствах можно вести жизнь, полную разума и своего достоинства. А в самых дорогих апартаментах могут царить порядки, как в старой жуткой коммуналке. Выбор делаем мы сами.

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