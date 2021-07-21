7 мотивирующих фильмов, которые заставят вас наконец сделать шаг навстречу мечте

Зигмунд Фрейд был уверен, что только воплощенные в жизнь мечты детства могут принести счастье. И ведь правда, с годами нереализованные желания накапливаются и, превращаясь в ком, начинают давить на нас тяжелым грузом. Мы выбрали 7 мотивирующих фильмов, которые не только подтолкнут вас к осуществлению своей давней мечты, но еще и докажут, что нет ничего невозможного, а те преграды, которые отделяют нас от заветного, строим мы сами.

"Человек, который изменил все"

Беннетт Миллер, 2011

"А что в жизни сделал ты?" - так звучит слоган этой спортивной биографической драмы о генеральном менеджере команды "Окленд Атлетикс" Билли Бине. В основу фильма положены реальные события, когда в начале 2000-х бейсбольная команда переживала тяжелые времена: сильные игроки уходят, финансирования никакого, фанаты - и те отвернулись. Кажется, что удача попросту забыла о существовании "Окленд Атлетикс". Никто не верит, что когда-то сильная команда может вернуть себе былую славу. Никто, кроме их генерального менеджера. Главную роль в фильме исполнил Брэд Питт, за что был номинирован на "Оскар". Всего же у драмы шесть номинаций на эту престижную премию.

"Скафандр и бабочка"

Джулиан Шнабель, 2007

Фильм снят по автобиографической книге редактора французского глянцевого журнала Жан-Доминика Боби, который в 43 года перенес сильнейший инсульт и впал в кому. Через 20 дней он приходит в сознание и обнаруживает, что полностью парализован. Единственное, чем может управлять Боби, - это его левый глаз. Оказавшись запертым в собственном теле, журналист находит возможность общения с миром. Подмигивая глазом, когда сидящий рядом человек называет нужную букву, Жан-Доминик начинает писать книгу. В ней он рассказывает о том, что переживаешь внутри, когда не чувствуешь своего тела, о том, как мечты становятся спасением, и о том, что даже в таком положении можно не терять надежду и осуществить мечту - написать роман. У фильма четыре номинации на "Оскар", два "Золотых глобуса", премия за лучшую режиссуру Каннского кинофестиваля, статуэтка Британской академии и "Сезар".

"Маленькая мисс Счастье"

Джонатан Дэйтон, Валери Фэрис, 2006

Светлая ироничная комедия о маленькой девочке, главная мечта которой - победить на конкурсе "Маленькая мисс Счастье". В семье Олив непростые отношения: отец разговаривает только с ее матерью, брат не общается вообще ни с кем, дав обет молчания, дядя пытался покончить жизнь самоубийством, и только дедушка поддерживает девочку. Тем не менее они все объединяются ради того, чтобы поехать в далекую Калифорнию и осуществить мечту малышки. Фильм Дэйтона и Фэрис - это история не о победе, но о том, что хоть мечты могут и не сбываться, это еще не повод ничего не делать для их осуществления. И если маленькой девочке по силам перенести удары судьбы, то и вы сможете пережить пару поражений и отправиться дальше в путь.

"Социальная сеть"

Дэвид Финчер, 2010

Давайте начистоту: мы живем в эпоху Facebook, без этой социальной сети невозможно представить современный мир. Да что там говорить, история студентов-однокурсников Гарвардского университета, которые за короткий срок становятся самыми молодыми миллионерами в США, - самая удивительная история успеха из всех современных. Впрочем, фильм Финчера не только об этом. Он еще и о том, как тяжело может даваться победа и какой высокой может быть ее цена. Три "Оскара", четыре "Золотых глобуса" и Джесси Айзенберг и Эндрю Гарфилд в главных ролях - разве еще нужны аргументы?

"Легенда № 17"

Николай Лебедев, 2013

Спортивные драмы всегда лучшие мотиваторы: истории о преодолении и сладком вкусе победы действуют лучше любого антидепрессанта. Фильм Николая Лебедева с Данилой Козловским в главной роли как раз из таких. После просмотра хочется встать, утереть слезы и пойти, наконец, уже сделать шаг навстречу прекрасному будущему. И не думайте, что фильм будет мотивировать только мужчин, - упорство и работа не определяются категориями гендера. История о великом хоккеисте под номером 17 Валерии Харламове - это история борьбы и силы, которые восхитят любого.

"Достучаться до небес"

Томас Ян, 1997

Главные герои знакомятся в больнице, где узнают, что жить каждому из них осталось всего неделю. Распив на двоих бутылку текилы, они решают отправиться на море, ведь Руди никогда его не видел. На пути к цели будут ограбленная заправка, угнанный "Мерседес", преследования полицейских и бандитов, а в конце - сакраментальная фраза: "Я понял - бояться глупо". И ведь правда.

"Невероятная жизнь Уолтера Митти"

Бен Стиллер, 2013

Легкий и трогательный фильм без морализаторства, после просмотра которого в голове еще долго будет крутиться мысль, что жизнь не должна ограничиваться маршрутом "дом - работа - дом". Главный герой - скромный и незаметный сотрудник отдела иллюстраций журнала Life. Он погряз в рутине и не видит просвета в жизни. Но судьба решает подарить ему шанс, пусть и не самым очевидным на первый взгляд способом. Руководство журнала принимает решение закрыть печатную версию и оставить только сайт. На обложку последнего номера должен пойти снимок лучшего фотографа журнала, но именно его не находят в фотоотделе. Тогда Уолтер Митти отправляется на поиски фотографа, чтобы достать пропавший кадр. И именно в этой поездке он узнает, что такое жизнь на самом деле.

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