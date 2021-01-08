Наука объясняет, что происходит с мозгом, если не использовать смартфон неделю - ФОТО

Хотя смартфоны имеют свое место в обществе и могут определенно облегчить жизнь, они могут также вбить клин между нами и реальностью. Просто нажав кнопку, мы можем разблокировать целый виртуальный мир, полный приложений, игр, платформ социальных сетей, новостных сайтов, электронных писем и других функций. Имея все это, зачем нам погружаться в скучный старый мир, когда мы можем потеряться часами в виртуальном?

Ну, есть простой ответ на этот вопрос: потому что все, что действительно имеет значение, находится в реальном мире.

Рассмотрите эти потрясающие статистические данные. Согласно докладу New York Times, подростки и взрослые проверяют свои телефоны в среднем 150 раз в день и отправляют 110 текстовых сообщений. Исследование 2015 Pew Research Center показало, что 24% подростков сказали, что они сидят в Интернете "почти постоянно". Опросы в США и Европе с 2012 года показывают, что от 1,5% до 8,2% людей страдают от состояния, называемого интернет-зависимостью (ОВР). В других отчетах находились ставки от 6% до 18,5%. Более того, 46% пользователей смартфонов говорят, что они не могут жить без своего телефона.

Правительства Китая и Южной Кореи классифицировали ОВР как серьезную угрозу для общественного здравоохранения. Конечно, миллениалы используют свои смартфоны больше всего среди всех возрастных групп, а это означает, что проблема будет только ухудшаться, если мы не прольем свет на эту эпидемию сейчас. Мы не будем слишком подробно рассказывать о статистике смартфонов, однако мы хотели бы поделиться негативными последствиями их использования, и рассказать, что может случиться, когда вы отдыхаете от своего смартфона.

Вот что произойдет с вашим мозгом, когда вы сделаете перерыв от смартфона:

Прежде всего, можете ли вы вспомнить какое-то время, прежде чем смартфон вошел в вашу жизнь? Чувствовали ли вы, действовали или думали иначе?

Мы так и думали. Так же, как и все, что вызывает у нас привыкание, смартфоны имеют сильное влияние на нас, даже если мы этого не осознаем. Смартфоны и социальные сети активируют те же самые центры вознаграждения в нашем мозгу, что и cекc, азартные игры, еда, физические упражнения и другие вещи, которые нам очень нравятся.

Фактически, согласно исследованию, опубликованному в журнале "Киберпсихология, поведение и социальные сети", "внезапное прекращение онлайн-социальных сетей может у некоторых хронических пользователей вызывать признаки и симптомы, которые, по крайней мере, частично напоминают те, что наблюдаются во время употребления наркотиков, алкоголя и никотина".

Учитывая эту тревожную информацию, рассмотрите это небольшое исследование, проведенное в Capital City Academy (CCA) в Лондоне. Исследователи проекта "Без связи" взяли группу из 15-летних школьников и опросили их об играх и привычках в социальных сетях. Затем они попросили их отказаться от своих драгоценных смартфонов в течение недели. Половина класса вызвалась использовать обычный телефоном в течение недели. Как они реагировали, спросите вы?

Некоторые студенты выразили озабоченность по поводу того, как они заполнили свое время. Тем не менее, большинство из них нашли другое занятие и фактически получили удовольствие от их выполнения. Один из подростков сказал, что он читал книгу и не мог вспомнить, когда он это делал в последний раз. Он также вовремя выполнял свою домашнюю работу и проводил больше времени с друзьями и семьей. Большинство участников также сообщали, что отправлялись спать раньше.

Другой студент, Джейсон Баду, который не был частью проекта, сказал, что он заметил, что волонтеры казались "более свободными". Это дало им представление о своих сильных сторонах и ограничениях.

В конце концов, студенты сказали, что задача была сложной, но не невозможной. Они поняли, что отношения у них со своим смартфоном более навязчивые, чем просто привычка. Таким образом, забрав его, они узнали новые привычки и способы взаимодействия с окружающим миром.

Итог

Мы понимаем, что смартфоны имеют свое место в мире, но они не должны полностью заполонить вашу жизнь. Однако, если вы обнаружите, что вы проводите больше времени в своем телефоне, чем в реальном мире - мы рекомендуем взять отпуск от своего телефона или подумать о том, чтобы отказаться от него, по крайней мере, на некоторое время.

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