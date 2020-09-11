Как правильно наносить пудру, чтобы не подчеркнуть морщинки - ФОТО

Как известно, пудра имеет свойство "старить" кожу, то есть подчеркивать морщинки, шелушения и неровности, особенно у обладательниц сухой и возрастной кожи. Обладательницы жирного типа кожи тоже в зоне риска: стоит немного переборщить - и эффект штукатурки налицо. Последние несколько лет светящаяся будто изнутри кожа - главный мейкап-тренд. Но грань между свечением и сиянием очень тонкая - тот самый модный эффект влажной кожи в жизни смотрится как эффект жирной кожи. Поэтому без пудры не обойтись, но использовать ее нужно грамотно.

Известный звездный визажист Кэти Джейн Хьюс, в чьих клиентах числятся Роузи Хантингтон-Уайтли, Эльза Хоск и Эшли Грэм, уверена, что "чем мы старше, тем меньше должно быть пудры" и бояться подсвечивающих средств не стоит - именно в них кроется ключ к здоровой, "живой", молодой коже. "Если вы боитесь переборщить с блеском, то используйте пудру исключительно в Т-зоне, - советует визажист. - Если вас беспокоят несовершенства, которые нужно замаскировать, то не следует использовать много тонального средства, лучше проработать проблемные места локально с помощью консилера и маленькой кисти". Кэти предлагает выбирать пудры мелкого помола, которые не перегружают кожу и не тонируют "наглухо", а оставляют сатиновый финиш.

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