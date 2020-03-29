Что делать с вещами, которые вы не носите?

В условиях вынужденной самоизоляции разбор гардероба уже не кажется скучной идеей. Что делать с ненужными вещами, рассказываем ниже.

Сортировка

Прежде чем приступить к разбору гардероба, поделите свои вещи на несколько категорий. Например:

То, что вы носите всегда;

То, что вы могли бы носить, но нужно привести в порядок;

То, что вы давно не носите (например, у вас изменился стиль);

Одежда, которая морально устарела.

Этот процесс не только поможет по-новому посмотреть на весь свой гардероб и найти в нем модные сокровища, но и даст понять, с чем вам стоит попрощаться.

Пожертвовать на благотворительность

Новые или сохранившиеся в хорошем состоянии вещи, которые вы не будете носить, можно отдать на благотворительность.

Отдать на переработку

Даже если вы не активный участник экодвижения, то наверняка слышали о местах, где принимают вещи для их дальнейшей переработки.

Кастомизировать

Один из минимально затратных способов - поменять формат любимой вещи. Например, обрезать старые джинсы по колено и превратить их в модные в этом сезоне шорты. Старый жакет с вытачками можно укоротить - получится классный вариант, как в актуальных коллекциях Peter Do или Acne Studios. А если вы не доверяете себе, то просто обратитесь в ателье.

Использовать для уборки дома

Трикотаж, даже самый качественный, рано или поздно изнашивается. И чаще всего старые футболки или джемперы сдать куда-либо невозможно. Тем не менее, такие вещи пригодятся для уборки дома, так как отлично собирают пыль.

Отложить до следующего сезона

Не забывайте, что тренды цикличны и то, что лучше не надевать этой весной, точно пригодится через пару лет. Поэтому не спешите выбрасывать вещи, которые, на ваш взгляд, снова войдут в моду.

Для такого случая советую запастись мягкими плечиками и холщовыми чехлами для хранения одежды. Так вещи на деформируются и не будут накапливать запахи. А во избежании появления моли положите на полку пару кедровых фигурок или мешочки с лавандой.

Glamour.ru

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