Как использовать одиночество с пользой? - 5 советов, которые сделают тебя лучше

Не стоит воспринимать одиночество, как наказание. Ты должна использовать это время с пользой для себя.

Как правило, оставшись наедине с собой после расставания с партнером или вынужденного отказа от общения с друзьями, девушки погружаются в самокопание и страдания. Но такая стратегия поведения приведет лишь к одному результату - потерянному зря времени.

Ученые провели исследования относительно плюсов одиночества и рассказали о результатах в журнале Social Science & Medicine.

Одинокие люди чаще занимаются спортом и стройнее своих замужних друзей.

Одинокие люди имеют больше времени для самореализации, что позитивно сказывается на их социальном положении.

Так какую же пользу можно извлечь из одиночества?

Разберись в причинах

Если ты страдаешь после расставания с парнем, то проанализируй, почему ты осталась одна, в чем причина расставания или отсутствия друзей? Зачастую, именно внутренние психологические проблемы могут приводить к одиночеству. Не можешь дать себе ответ - посети психотерапевта и разберись в сути проблемы!

Будь центром своей собственной вселенной

Как это ни парадоксально, но как только ты перестанешь зацикливаться на своем одиночестве, в твоей жизни начнут появляться необходимые тебе люди: новые друзья или любимый мужчина.

Просто не думай о том, как ты несчастна, что все подруги уже замужем и прочее. Смотри на жизнь в позитивном ключе и стань в хорошем смысле эгоисткой, по-настоящему полюби себя.

Стань лучшей версией себя

Пока ты одинока, трать все имеющиеся время на себя. Ты давно мечтала начать заниматься спортом или похудеть?

Сейчас у тебя есть время, чтобы воплотить все желаемое в жизнь! Думай о том, что когда пройдет время и ты встретишь своего нового парня, ты будешь выглядеть на все 100%. Но для этого начать работать над собой нужно уже сейчас.

Саморазвитие

Отсутствие активной общественной жизни дает тебе время, которое можно потратить на учебу. Выучи или усовершенствуй свой английский язык или начни изучать то, что поможет продвинуться тебе по карьерной лестнице. В любом случае, учеба не только привнесет в твою жизнь новых друзей, новые знания, но и дополнительные финансы.

Помогай окружающим

Займись благотворительной деятельностью и подари тепло и любовь тем, кто в этом нуждается еще больше, чем ты. Главное делать это, не ожидая, что судьба отблагодарит тебя за добрые дела.

Еdinstvennaya.ua

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