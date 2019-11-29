Pandora выпустил украшения по мотивам «Гарри Поттера» - ФОТО

Pandora выпустил капсульную коллаборацию со студией Warner Bros., посвященную "Гарри Поттеру". В нее вошло двенадцать шармов, подвесок и браслетов ручной работы, вдохновленных персонажами и знаковыми предметами из книг и фильмов о юном волшебнике и его друзьях.

"История "мальчика, который выжил" делает счастливыми уже не первое поколение фанатов. Она помогает людям поверить в магию, - рассказал главный креативный и бренд-директор Pandora Стивен Фэйрчайлд. - Поклонники Pandora много лет ждали эту коллекцию. Дружба, любовь и храбрость, о которых столько говорится в "Гарри Поттере", находят отклик в их сердцах. Украшения расскажут личные истории. Мы рады подарить коллекцию людям по всему миру!"

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Buro247.ru, в продажу коллекция HarryPotter x Pandora поступила 28 ноября.

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