22 октября 2019

отправить статью
Гороскоп на ноябрь 2019

Опросы

11:14

  • 12
Гороскоп на ноябрь 2019
Почему люди в Азербайджане склонны к полноте - Мнение известного диетолога <span class="color_red">- ФОТО</span>

Опросы

10:26

  • 320
Почему люди в Азербайджане склонны к полноте - Мнение известного диетолога - ФОТО
Как сделать так, чтобы в тебя влюблялись? <span class="color_red">– Рассказывает стилист Сабина Асад</span>

Опросы

09:53

  • 184
Как сделать так, чтобы в тебя влюблялись? – Рассказывает стилист Сабина Асад

22 октября 2019 11:14

Гороскоп на ноябрь 2019

СКОРПИОН

24 ОКТЯБРЯ - 22 НОЯБРЯ

Начинать с чистого листа всегда сложно и страшно, но теперь-то звезды полностью на вашей стороне. Главное - не идите на поводу у собственных сомнений. Уже в середине ноября вам откроются новые возможности - создайте правильную атмосферу для встречи с ними. И не ждите быстрых результатов - предвкушение чего-то прекрасного должно доставить вам не меньше удовольствия. Лучше радуйтесь каждому моменту.

СТРЕЛЕЦ

23 НОЯБРЯ - 21 ДЕКАБРЯ

Как ни удивительно, именно в ноябре ваша растянувшаяся на несколько месяцев хандра наконец-то останется в прошлом. Пользуйтесь моментом и беритесь за самые безумные проекты. И помните: случайностей не бывает.

КОЗЕРОГ

22 ДЕКАБРЯ - 20 ЯНВАРЯ

Впереди не самый простой месяц, но вы полны сил и решимости и с легкостью преодолеете любые трудности. Единственный нюанс - будьте аккуратнее с деньгами: сейчас есть риск потратить их максимально неразумно.

ВОДОЛЕЙ

21 ЯНВАРЯ - 19 ФЕВРАЛЯ

Проведите время с родными, а лучше спланируйте совместную поездку: яркие впечатления вам сейчас показаны. И никакого бэкпекерства - селитесь в старинном шато или венецианском палаццо, похожем на резной сундук.

РЫБЫ

20 ФЕВРАЛЯ - 20 МАРТА

Вам хочется уюта и стабильности - их и получите. Карьерные фуэте и головокружительные романы у вас впереди, а пока в программе тихие вина, большие лохматые собаки (ну или маленькие пушистые коты - тут есть варианты) и верные друзья.

ОВЕН

21 МАРТА - 20 АПРЕЛЯ

После долгожданного и бесстыдно гедонистического отдыха вы почувствуете себя одним из "людей Икс" - в смысле обнаружите сверхспособности, о которых раньше и не подозревали, а заодно получите возможность их применить.

ТЕЛЕЦ

21 АПРЕЛЯ - 20 МАЯ

Купите билет в экзотическую страну в один конец, а уже потом решите, когда вернетесь (и вернетесь ли в принципе). Ноябрь должен пройти под знаком импровизации - чем более спонтанными будут ваши поступки, тем приятнее результат.

БЛИЗНЕЦЫ

21 МАЯ - 21 ИЮНЯ

Ноябрь принесет с собой целый вихрь событий. Если вы уже в отношениях, ждите предложения руки и сердца, а если наслаждаетесь одиночеством - встречи, которая перевернет все с ног на голову. В любом случае адреналина хватит до конца года.

РАК

22 ИЮНЯ - 22 ИЮЛЯ

В вашей жизни столько всего произошло, что сейчас важно нажать на паузу и сделать глубокий вдох. И желательно в каком-нибудь уединенном и сказочно красивом месте, например в Гималаях. Намек поняли? Действуйте!

ЛЕВ

23 ИЮЛЯ - 23 АВГУСТА

Вы часто переоцениваете свои возможности, но, как и любой царь зверей, не хотите в этом признаваться. Посвятите ноябрь рефлексии и будьте честны с собой - если называть вещи своими именами, можно избежать многих ошибок.

ДЕВА

24 АВГУСТА - 23 СЕНТЯБРЯ

Вы стали болезненно реагировать на критику. Выдыхайте! Никто не пытается испортить вам жизнь. Вовремя полученная обратная связь может оказаться очень полезной. Главное - отбросить эмоции и сосредоточиться на сути.

ВЕСЫ

24 СЕНТЯБРЯ - 23 ОКТЯБРЯ

Период прокрастинации (иногда он тоже полезен) позади, и теперь можно с новыми силами браться за любую работу, от которой в глазах загорается огонь. Возможна резкая смена профессионального курса. Нужно лишь ничего не бояться.

Bazaar.ru

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в  Facebook   


Просмотров: 13

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Опросы

17 октября 17:01

  • 785
Как помочь первокласснику полюбить школу? - Рассказывает психолог Лейла Али

Опросы

16 октября 10:09

  • 512
Почему электризуются волосы и как с этим бороться? - ФОТО

Опросы

9 октября 12:05

  • 1 045
ТОП-5 приемов в макияже, которые гарантируют идеальное селфи - ФОТО