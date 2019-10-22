Гороскоп на ноябрь 2019

СКОРПИОН

24 ОКТЯБРЯ - 22 НОЯБРЯ

Начинать с чистого листа всегда сложно и страшно, но теперь-то звезды полностью на вашей стороне. Главное - не идите на поводу у собственных сомнений. Уже в середине ноября вам откроются новые возможности - создайте правильную атмосферу для встречи с ними. И не ждите быстрых результатов - предвкушение чего-то прекрасного должно доставить вам не меньше удовольствия. Лучше радуйтесь каждому моменту.

СТРЕЛЕЦ

23 НОЯБРЯ - 21 ДЕКАБРЯ

Как ни удивительно, именно в ноябре ваша растянувшаяся на несколько месяцев хандра наконец-то останется в прошлом. Пользуйтесь моментом и беритесь за самые безумные проекты. И помните: случайностей не бывает.

КОЗЕРОГ

22 ДЕКАБРЯ - 20 ЯНВАРЯ

Впереди не самый простой месяц, но вы полны сил и решимости и с легкостью преодолеете любые трудности. Единственный нюанс - будьте аккуратнее с деньгами: сейчас есть риск потратить их максимально неразумно.

ВОДОЛЕЙ

21 ЯНВАРЯ - 19 ФЕВРАЛЯ

Проведите время с родными, а лучше спланируйте совместную поездку: яркие впечатления вам сейчас показаны. И никакого бэкпекерства - селитесь в старинном шато или венецианском палаццо, похожем на резной сундук.

РЫБЫ

20 ФЕВРАЛЯ - 20 МАРТА

Вам хочется уюта и стабильности - их и получите. Карьерные фуэте и головокружительные романы у вас впереди, а пока в программе тихие вина, большие лохматые собаки (ну или маленькие пушистые коты - тут есть варианты) и верные друзья.

ОВЕН

21 МАРТА - 20 АПРЕЛЯ

После долгожданного и бесстыдно гедонистического отдыха вы почувствуете себя одним из "людей Икс" - в смысле обнаружите сверхспособности, о которых раньше и не подозревали, а заодно получите возможность их применить.

ТЕЛЕЦ

21 АПРЕЛЯ - 20 МАЯ

Купите билет в экзотическую страну в один конец, а уже потом решите, когда вернетесь (и вернетесь ли в принципе). Ноябрь должен пройти под знаком импровизации - чем более спонтанными будут ваши поступки, тем приятнее результат.

БЛИЗНЕЦЫ

21 МАЯ - 21 ИЮНЯ

Ноябрь принесет с собой целый вихрь событий. Если вы уже в отношениях, ждите предложения руки и сердца, а если наслаждаетесь одиночеством - встречи, которая перевернет все с ног на голову. В любом случае адреналина хватит до конца года.

РАК

22 ИЮНЯ - 22 ИЮЛЯ

В вашей жизни столько всего произошло, что сейчас важно нажать на паузу и сделать глубокий вдох. И желательно в каком-нибудь уединенном и сказочно красивом месте, например в Гималаях. Намек поняли? Действуйте!

ЛЕВ

23 ИЮЛЯ - 23 АВГУСТА

Вы часто переоцениваете свои возможности, но, как и любой царь зверей, не хотите в этом признаваться. Посвятите ноябрь рефлексии и будьте честны с собой - если называть вещи своими именами, можно избежать многих ошибок.

ДЕВА

24 АВГУСТА - 23 СЕНТЯБРЯ

Вы стали болезненно реагировать на критику. Выдыхайте! Никто не пытается испортить вам жизнь. Вовремя полученная обратная связь может оказаться очень полезной. Главное - отбросить эмоции и сосредоточиться на сути.

ВЕСЫ

24 СЕНТЯБРЯ - 23 ОКТЯБРЯ

Период прокрастинации (иногда он тоже полезен) позади, и теперь можно с новыми силами браться за любую работу, от которой в глазах загорается огонь. Возможна резкая смена профессионального курса. Нужно лишь ничего не бояться.

Bazaar.ru

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