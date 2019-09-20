Полная программа Недели российских фильмов в Баку - КультГид Lady.Day.Az

23 сентября стартует Неделя российских фильмов в Азербайджане, организованная при поддержке министерства культуры России, министерства культуры Азербайджана, Российского продюсерского центра "Кинофест", Киноцентра "Низами" и Центра современного искусства YARAT.

Lady.Day.Az представляет полную программу Недели:

"Битва"

Где: в Киноцентре "Низами"

Когда: 23 сентября в 19:00. Вход свободный

Фильм "Битва" представит зрителям и гостям церемонии наш соотечественник - режиссер картины Анар Аббасов.

Драма рассказывает историю стрит-дансера Антона, который делает стремительную карьеру - его команда побеждает на всех баттлах, он признанный хореограф и все его будущее связано с танцем. Однако несчастный случай рушит все планы - Антон лишается слуха, а с ним и всех надежд. Оказавшись в непривычном мире тишины, Антон постепенно понимает, что это не конец. Страсть к танцу, воля к победе и любовь к жизни подсказывают ему новый путь к заветной мечте. И его главная битва еще впереди.

В главных ролях выступили Риналь Мухаметов, Анна Исаева, Екатерина Кукуй, Илья Антоненко, Игорь Миркурбанов, Виталий Коваленко, Анфиса Семина, Алла Еминцева и др.

"Танки"

Где: в Киноцентре "Низами"

Когда: 24 сентября в 20:00. Вход свободный

Фильм в Баку представит режиссер Ким Дружинин.

Картина 2018 года рассказывает о приключении инженера Михаила Кошкина, который на пороге войны с фашистской Германией разрабатывает прототип нового инновационного танка Т-34.

Чтобы доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом. Но вскоре пробег превращается в непредсказуемую гонку, где бездорожье лишь меньшее из зол... Пройдя череду опасных приключений и благодаря безупречным техническим и боевым качествам новых танков, героям удается одержать верх над преследователями и доказать превосходство Т-34.

Главные роли сыграли Андрей Мерзликин, Аглая Тарасова, Сергей Стукалов, Антон Филиппенко, Алексей Овсянников, Дмитрий Поднозов, Георги Майсурадзе, Владимир Верёвочкин, Дмитрий Цуцкин и др.

"Ван Гоги"

Где: в Центре современного искусства YARAT

Когда: 24 сентября в 19:00. Вход свободный

Режиссер фильма "Ван Гоги" Сергей Ливнев представит картину бакинским зрителям.

Фильм, где в главных ролях выступили Алексей Серебряков и Даниэль Ольбрыхский, становился обладателем многочисленных премий.

Отец - прославленный дирижер. Сын - талантливый, но неизвестный художник. Их отношения давно превратились в любовь-ненависть, в которой больше ненависти, чем любви. Они живут на разных концах света и стараются не видеться без необходимости. Когда такая необходимость неожиданно возникает, самые близкие и одновременно далекие люди должны будут пройти непростой путь примирения.

"Домовой"

Где: в Киноцентре "Низами"

Когда: 25 сентября в 20:00. Вход свободный

Сценарист и актер фильма "Домовой" Дмитрий Бедарев также будет в Баку, чтобы представить фильм зрителям.

Картина Евгения Бедарева, снятая в жанре фэнтези, рассказывает о сказочных жильцах необычного дома в суетливом городе Москве. В этом доме есть странная квартира, в которой еще надолго не задержался ни один жилец. Лишь тогда, когда в эту "милую" квартиру заезжает самостоятельная мама с очаровательной 8-летней дочерью Алиной, новые жильцы узнают, что жилплощадь их - непростая, а живет в ней самый настоящий Домовой.

В фильме снялись Сергей Чирков, Екатерина Гусева, Александра Политик, Ольга Остроумова-Гутшмидт, Павел Деревянко, Юлия Сулес, Татьяна Орлова, Сергей Рубеко и др.

"Дорогой папа"

Где: в Киноцентре "Низами"

Когда: 26 сентября в 20:00. Вход свободный

В Баку фильм представит продюсер картины "Дорогой папа" Георгий Малков.

Эта комедия рассказывает о владельце ведущей торговой сети Вадиме Дюмине, который привык добиваться своего любыми способами. Обаяние и продуманный план помогают ему найти китайского инвестора, готового стать партнером в компании Вадима, оформленной когда-то на его маму. Вот только оказалось, что она завещала акции своей внучке, его дочери, которую Вадим бросил, когда ей было 2 года.

В фильме снялись Владимир Вдовиченков, Валентина Ляпина, Владимир Сычев, Ирина Пегова, Николай Шрайбер, Иева Андреевайте, Игорь Ясулович, Юлия Сулес и др.

"Любовницы"

Где: в Киноцентре "Низами"

Когда: 27 сентября в 14:00. Вход свободный

Фильм Елены Хазановой рассказывает о мести женщин.

Три обычные москвички - медсестра, студентка и актриса - случайно встречаются в баре и выясняют, что все они только что расстались со своими мужчинами, которые оказались связаны узами брака. Для начала девушки решают отомстить своим бывшим. Но когда цель достигнута, у подруг появляется идея: используя свою смекалку и артистические способности, помогать таким же как они, сестрам по несчастью, выводить на чистую воду неверных мужей и наказывать двуличных любовников. Ведь таких как они - тысячи...

Роли исполнили Паулина Андреева, Александра Бортич, Юлия Александрова, Мария Шалаева, Сергей Гармаш, Гоша Куценко, Юрий Стоянов и др.

"Война Анны"

Где: в Центре современного искусства YARAT

Когда: 27 сентября в 19:00. Вход свободный

Драматический фильм Алексея Федорченко был признан лучшим российским фильмом 2018 года на кинопремиях "Золотой орёл", "Ника" и премии кинокритиков "Белый слон".

Ноябрь 1941 года. Вся семья главной героини погибает во время массового расстрела. Сама она чудом остаётся в живых - мать закрыла её своим телом. Больше двух лет девочка живёт, прячась в нерабочем камине в комендатуре, пока деревню не освобождают от нацистов. Анне удаётся не только выжить, но и сохранить в себе человека. Ей помогают в этом её собственные воспоминания о родителях, доме, а также друг, который спасает её от полного одиночества.

В главных ролях: Марта Козлова, Любовь Ворожцова, Владимир Сапин, Александр Вахов, Константин Итунин и др.

"Спасти Ленинград"

Где: в Киноцентре "Низами"

Когда: 28 сентября в 12:00. Вход свободный

Военная драма Алексея Козлова рассказывает о событиях 1941 года.

Юные влюбленные Костя и Настя волею обстоятельств оказываются на барже, которая должна вывезти людей из блокадного Ленинграда. Ночью судно попадает в шторм и терпит бедствие, на месте трагедии первыми оказываются вовсе не спасатели, а вражеские самолеты...

В фильме снимаются Мария Мельникова, Андрей Миронов-Удалов, Гела Месхи, Анастасия Мельникова, Валерий Дегтярь, Марина Комарова, Виталий Кищенко, Алексей Шевченков, Борис Щербаков и др.

"Вечная жизнь Александра Христофорова"

Где: в Центре современного искусства YARAT

Когда: 28 сентября в 19:00. Вход свободный

Фильм Евгения Шелякина рассказывает комедийную историю Христофорова, который в прошлом был звездой театра и кино, теперь он аниматор в курортном городке. Но бывший актер не отчаивается - живет здесь и сейчас. И пусть бывшая жена строит козни, а сын его избегает, Христофоров упорно двигается дальше. После скандального увольнения фортуна делает герою сказочный подарок в виде любимой женщины. Поможет ли судьбоносная встреча изменить жизнь вечного неудачника?

В главных ролях: Алексей Гуськов, Оксана Фандера, Тимофей Трибунцев, Роман Курцын, Игорь Угольников, Лидия Вележева, Полина Пушкарук и др.

"Давай разведемся"

Где: в Киноцентре "Низами"

Когда: 29 сентября в 20:00. Вход свободный

Комедийная картина Анны Пармас рассказывает об успешном враче Маше, которая поглощена работой и не сразу замечает, что от нее уходит муж. Жизнь переворачивается вверх дном: на работе аврал, дети требуют постоянного внимания, а привыкшая побеждать Маша не готова уступить любимого мужа красотке фитнес-тренеру. Маша призывает на помощь полный боевой арсенал, включая потусторонние силы. Но новая жизнь открывает новые возможности...

Главные роли в фильме исполнили Анна Михалкова, Антон Филиппенко, Светлана Камынина, Максим Лагашкин, Федор Лавров, Анна Рыцарева, Надежда Маркина, Сергей Рост и др.

Н. Гасымова

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