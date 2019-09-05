Стилист показала, как создается укладка для рекламы шампуней - ВИДЕО - ФОТО

Вспомните рекламу шампуней: модель появляется в кадре с пышной копной волос, которую как будто раздувает южный ветер. Австралийский стилист Сара Лэйдлоу показала закулисье съемок - теперь мы все знаем, как это происходит на самом деле!

Как сообщает Lady.Day.Az, чтобы покорить силу притяжения, Саре понадобилось очень много лака для волос очень сильной фиксации и более пяти часов. Сара призналась, что создать такой образ она сможет и за два часа, но в идеале ей необходимы 4-5 часов.

Сара также рассказала, что для достижения такого эффекта нередко используются дополнительные конструкции из лесок и пенопласта, чтобы значительно увеличить объем волос.

Н. Гасымова