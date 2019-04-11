Что делать, если золотое украшение потемнело?

Темнеют украшения не из-за низкого качества: даже в высокопробном золоте содержатся примеси, которые со временем окисляются. Но чтобы вернуть любимому украшению первозданный вид, существует огромное количество способов. Но мы знаем лайфхак, который и вам понравится. Как показывает практика, уксус и аммиачные растворы с легкостью заменяет... обычная кока-кола! Опустите украшение в стакан - и уже через полчаса оно будет как новенькое!

Н. Гасымова

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