Женщина бросила мужа и начала новую жизнь в Египте

50-летняя женщина из Великобритании бросила мужа и переехала в Египет ради отношений с молодым любовником.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mirror.

Джоанна Джирлинг познакомилась с Хисмом Файго, который на девять лет младше нее, в 2019 году. В тот момент она как раз рассталась с предыдущим бойфрендом-египтянином и уже ушла от мужа-британца. Несмотря на разницу в возрасте, они полюбили друг друга. Джирлинг давно мечтала о переезде в Египет и с радостью начала новую жизнь в Хургаде.

Большинство друзей британки отказались принимать ее выбор. Они считали, что Файго сошелся с Джирлинг ради денег, хотя мужчина даже взял кредит специально для того, чтобы уладить визовые вопросы возлюбленной. Из-за новой любви британки семья порвала с ней, но пара все равно активно готовится к свадьбе. Для официального бракосочетания им предстоит сложная процедура, включающая поездку в Каир и оформление документов в британском посольстве.

"Моя семья не общается со мной уже шесть лет, но это их потеря - я счастлива здесь", - заявляет Джирлинг, которая сейчас работает преподавателем английского языка. Несмотря на финансовые трудности - Файго сейчас без работы, - пара мечтает открыть магазин и даже завести ребенка. Британка уверена - переезд в Египет кардинально изменил ее жизнь к лучшему, избавив от вредных привычек и подарив истинную любовь.