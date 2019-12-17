Почему итальянки не толстеют? - Их секреты питания - ФОТО

Строгий режим питания

Итальянцы помешаны на еде и делают из каждого приема пищи целый ритуал - это важный и очень ответственный процесс, в котором значение имеет все: и порядок блюд, и время, и обстановка, и настроение. Итальянцы живут по расписанию - и кафе работают также по расписанию. Прием пищи в одно и то же время способствует хорошему пищеварению и обмену веществ, так что традиции итальянцев идут на пользу их фигуре.

В отличие от нас они завтракают минималистично (кофе, печенье), обедают в районе часа-двух антипасто или салатом (в жару много не съешь), а основной акцент делают на поздний ужин, когда на улице становится прохладнее, в 8-9 вечера. Чтобы дождаться ужина, в 5-7 часов устраивают аперитив - такая вот альтернатива нашему полднику. В это время в итальянских ресторанах подают коктейли с закуской, которая входит в стоимость. Чаще всего ужинают итальянцы вне дома, соответственно после ужина они устраивают прогулку и обязательно завершают трапезу чашечкой кофе, которое, по мнению итальянцев, улучшает пищеварение.

Большую роль играет и подход к жизни в целом. Итальянцы живут в стиле Dolce Vita, и это отражается и на хорошей форме, и на бодрости духа, и на хорошем настроении. Это философия жизни, а не диета. Сложно представить себе итальянца, который ест полуфабрикаты на ходу. Итальянцы едят спокойно и красиво, с чувством и с толком. Они не переедают и у них не бывает такого, что в одной руке - мясо, в другой - пицца, а на тарелке еще и паста лежит, как любят делать у нас.

Паста из твердых сортов пшеницы

Сама по себе паста - это уже диетический продукт, если она качественная и правильно приготовлена al dente. А дальше дело за выбором соуса. К слову, спагетти с помидорами и базиликом и паста "4 сыра" имеют разную калорийность именно из-за соуса, а не из-за сорта макарон. В качестве диетических решений предлагаем минимизировать количество соли, использовать овощи, рыбу или птицу в качестве дополнения к пасте.

Экологически чистые продукты

В рацион итальянцев входят качественные сезонные продукты, которые зачастую выращены в том же регионе, где их потребляют. Это значит, что продукты едят свежими, не предавая их заморозке или обработке. Какой обед итальянцев обойдется без свежих овощей в салате? Капрезе с моцареллой, салаты, зелень, оливки, масло... Такой здоровый и полезный рацион, естественно, улучшает самочувствие итальянцев. Итальянцы не потребляют много хлеба, а их чиабатта и брускетта - хорошая альтернатива белому батону.

Slow food

Мудрые итальянцы придумали, как обмануть коварных производителей фастфуда, которые покушаются на нашу красивую фигуру - изобрели альтернативный slow food. Что это значит?

При выборе продуктов как производители и рестораторы, так и сами итальянцы не торопятся и тщательно выбирают только сертифицированные продукты, которые отмечены специальным знаком качества. Итальянцы ценят свои традиции и поддерживают старинные рецепты, внедряя их в современных ресторанах. Употреблять такую еду нужно тоже медленно, получая от нее максимальное удовольствие.

Секрет прост: чем медленнее вы едите и пережевываете пищу, тем быстрее ощущаете сытость и меньше успеваете съесть.

Диетические десерты

Итальянцы каждую трапезу завершают чем-то сладким. Они не считают, что десерт должен быть обязательно диетическим. Все, что мы так любим, - тирамису, канолли, сабайон, семифредо, джелато, - содержит большое количество яиц, сливок и сахара.

Так что, оказавшись в Италии, очень сложно соблюдать диету и не устроить гастропраздник. Но и тем, кто на диете, есть, где отвести душу. На родине мороженого во всех джелатериях и многих ресторанах есть отличные сорбеты, изготовленные из местных ягод и фруктов, которые будут отличной легкой альтернативой традиционным десертам.

Будете в Риме или Милане - забегите в джелатерию Grom и попробуйте шоколадный сорбет или сорбет из сицилийского лимона.

Если говорить про другие легкие виды десерта, то это, как правило, фрукты и ягоды. Например, фруктовый салат "Мочедоне" из свежих фруктов, заправленный шариком лимонного сорбета - популярный десерт на юге Италии.

Glamour.ru

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