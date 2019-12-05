Острая еда - Польза и вред для организма - ФОТО

В то время как одна половина человечества не может представить свой рацион без острых специй и знает наизусть рестораны, где подают самые вкусные тако, кимчи, карри и халапеньо, другая относится к жгучим блюдам с осторожностью или наотрез отказывается от любых позиций меню с упоминанием кайенского перца, хабанеро и прочих острых приправ. Мы попытались разобраться в том, как острая еда влияет на наш организм и что лучше - есть острое или все-таки не есть.

Как оказалось, отказываясь от острой пищи, мы многое теряем. По словам врачей, острые специи не только добавляют блюдам вкуса, но и улучшают наше здоровье.

Люди, которые едят острый перец несколько раз в неделю, живут дольше, чем те, кто отказывается от острых специй.

Дело в том, что в остром перце, будь то чили или халапеньо, содержится вещество капсаицин - именно оно отвечает за остроту перцев и за их полезные свойства.

"Капсаицин укрепляет иммунитет и помогает организму бороться с различными болезнями. Из исследований, проведенных в Китае, мы знаем, что люди, которые едят острый перец несколько раз в неделю, живут дольше, чем те, кто отказывается от острых специй", - рассказывает врач-онколог Кэри Презант.

Еще одна полезная для здоровья приправа - куркума. Основным активным компонентом куркумы является куркумин, который, как показывают исследования, может помочь предотвратить рак и уменьшить воспаления в организме.

Польза острой еды

Умеренное присутствие острого в рационе может:

Предотвратить сердечно-сосудистые заболевания

"Острый перец и куркума содержат целый ряд веществ, улучшающих здоровье сердца, - рассказывает Майкл Миллер, специалист в области сердечно-сосудистой медицины. - И куркума, и острый перец улучшают кровообращение. Капсаицин расширяет кровеносные сосуды и помогает предотвратить образование тромбов, а в куркумине содержатся по-настоящему мощные противовоспалительные элементы, которые восстанавливают поврежденные кровеносные сосуды и помогают снизить уровень "плохого" холестерина".

Помочь сбросить вес

Конечно, ключевую роль в похудении играют тренировки и правильное питание, но острые специи в вашем рационе могут ускорить процесс потери веса. "Исследования показывают, что когда вы едите острый перец, температура вашего тела повышается, а это в свою очередь стимулирует метаболизм и увеличивает сжигание жира до 16 %", - отмечает диетолог Памела Пик. В результате ваше тело сжигает калории быстрее. Более того, по данным исследований, острая пища также может снижать аппетит и чувство голода, что позволяет сократить количество потребляемых калорий и контролировать вес.

Обеспечить долголетие

В рамках исследования, проведенного Китайской академией медицинских наук и Гарвардской школой общественного здравоохранения, эксперты в течение пяти лет изучали особенности питания 500 000 жителей Китая в возрасте от 30 до 79 лет и обнаружили, что люди, которые ели острую пищу шесть или семь раз в неделю, были на 14 % меньше подвержены риску преждевременной смерти, чем те, что не ели острое.

Употребление в пищу острой еды помогает в профилактике рака, укрепляет здоровье сердца и помогает похудеть.

"Лабораторные данные свидетельствуют о том, что куркумин способствует снижению количества раковых клеток", - делится доктор Презант. Исследования показали, что куркумин снижает риск образование рака молочной железы, шейки матки, желудка и других видов рака. Что касается капсаицина, то он также блокирует раковые клетки.

"Употребление в пищу острой еды помогает в профилактике рака, укрепляет здоровье сердца и помогает похудеть. Вкупе все это помогает нам жить дольше", - объясняет Памела Пик.

Вред острой еды

Острую пищу часто обвиняют в появлении таких недугов, как гастрит и язва желудка, однако врачи в один голос заявляют: настоящими виновниками язв и гастрита являются длительное применение нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как ибупрофен или аспирин, бактерии Helicobacter pylori, реже - опухоли, но только не острые специи.

"Вопреки распространенному мнению, многочисленные исследования показывают, что капсаицин, наоборот, предотвращает развитие язвы желудка у людей, которые принимают нестероидные противовоспалительные препараты", - отмечает гастроэнтеролог Эдвин Макдональд.

Единственное, на чем акцентируют внимание эксперты, - это количество острого. Врачи советуют есть острое в умеренных количествах два-три раза в неделю, а также избегать острых продуктов сомнительного происхождения.

Если острые продукты вызывают у вас симптомы синдрома раздраженного кишечника или другие неприятные ощущения, лучше исключить острое из своего меню.

Стоит также иметь в виду, что непереносимость острого или чувствительность к острой еде может быть вызвана так называемым синдромом раздраженного кишечника (СРК) - желудочно-кишечным заболеванием, которое сопровождается болью в животе, диареей, запором или вздутием живота. Если острые продукты вызывают у вас симптомы СРК и другие неприятные ощущения, лучше исключить острое из своего меню. Если же нет - избегать острой пищи нет необходимости.

Как включить острое в свой рацион

Если вы не из числа поклонников острой еды, то вам будет сложно привыкнуть к жгучим приправам. Главное правило - включать острое в рацион постепенно.

Приучайте себя добавлять в любимое блюдо щепотку измельченного кайенского перца, чили или куркумы. Вы можете также взять свежий острый перец и приготовить его на огне - он сохраняет полезные свойства и после термической обработки. "Многие также смешивают острые приправы с натуральным йогуртом, чтобы сделать их вкус мягче", - делится Памела Пик.

Врачи рекомендуют есть острый перец и куркуму два-три раза в неделю, не перебарщивая с количеством. Если вы совсем не можете есть острое, проконсультируйтесь с врачом - он может выписать вам добавки к пище с содержанием полезных для организма куркумина или капсаицина.

Glamour.ru

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