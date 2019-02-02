Роскошь имеет много граней: кто-то покупает дорогие дома, другие балуют себя роскошными автомобилями, шикарными нарядами и т.д. А кто-то просто не прочь перекусить на несколько тысяч долларов.

Lady.Day.Az представляет 16 самых дорогих блюд и продуктов.

САМЫЙ ДОРОГОЙ ГРИБ

Самый дорогой гриб - трюфель. Стоимость килограмма этого деликатеса может доходить до 2000 евро, а порой и выше. Самыми вкусными считаются белые трюфели из Италии.

САМЫЕ ДОРОГИЕ ПЕЛЬМЕНИ В МИРЕ

Самые дорогие пельмени можно отведать в ресторане для русских эмигрантов "Golden Gates" в районе Бронкса.

Уникальность их в том, что в их состав, помимо телятины, лосятины и свинины входит железа глубоководной рыбы-факел, в результате чего даже при умеренном освещении пельмени излучают сине-зеленый свет и при этом абсолютно съедобны и, говорят, бесподобно вкусны.

Порция из 8 пельменей опустошит кошелек на 2 400 долларов, а из 16 на 4 400 долларов.

САМЫЙ ДОРОГОЙ ЧАЙ

Самый дорогой в мире чай называется Дахунпао, что в переводе обозначает "Большой красноватый халат".

Получают "Большой красноватый халат" из листа всего 6 кустов, возрастающих неподалеку от монастыря Тяньсинь. Возраст этих уникальных кустов - 350 лет. Каждый год собирают менее 500 граммов знаменитого чая, цена готового продукта достигает 685 000 долларов за килограмм.

САМОЕ ДОРОГОЕ В МИРЕ МЯСО

Самое дорогое мясо - это мраморная говядина. Причем - обязательно из японских коров Вагиу. В течение столетий этих коров разводили только в Японии, обращались с ними почтительно и кормили только самыми лучшими травами, а также ежедневно натирали саке и поили пивом. Вырезка обойдется вам от 750$ до 1000$ за килограмм

САМЫЙ ДОРОГОЙ В МИРЕ ОРЕХ

Самый дорогой в мире орех - это макадамия. Когда-то макадамия была основным продуктом питания для австралийских аборигенов, а теперь стала изысканным и очень полезным лакомством. Стоимость одного килограмма макадамии даже на его исторической родине превышает 30 долларов.

САМАЯ ДОРОГАЯ В МИРЕ ИКРА

Самая дорогая икра в мире - вовсе не черная. И даже не редкая серая. Самая дорогая - это "Алмас", икра белуги-альбиноса, изредка экспортируемая из Ирана. 100 граммов икры, упакованные, непременно, в баночку из чистого золота, обойдутся покупателю примерно в 2 000 долларов.

САМАЯ ДОРОГАЯ СПЕЦИЯ В МИРЕ

Самая дорогая пряность в мире - шафран. Настоящий шафран представляет собой тычинки растения семейства крокусовых. Для получения полукилограмма пряности нужно 225000 тычинок. Один килограмм настоящего шафрана стоит около 6 000 долларов.

САМЫЙ ДОРОГОЙ КАРТОФЕЛЬ

Самый дорогой картофель в мире выращивают на островке Нурмуатье в Атлантическом океане. Поля, на которых выращивают картофель, удобряют исключительно морскими водорослями. Все работы по посадке и сбору урожая проводятся только вручную. В год крестьяне собирают всего около 100 тонн этого корнеплода. Собранный картофель в тот же день отправляют на продажу. Такой небольшой урожай и приятный вкус придают эксклюзивность этому сорту картофеля, килограмм которого можно купить... за 500 евро.

САМЫЙ ДОРОГОЙ ОМЛЕТ В МИРЕ

Самый дорогой омлет в мире можно съесть в ресторане нью-йоркского отеля "Le Parker Meridien". Стоит он 1 000 долларов. Кроме собственно яиц в омлете присутствуют целые лобстеры. Подается он на подушке из жареной картошки, а украшен - десятью унциями севрюжьей икры.

САМОЕ ДОРОГОЕ МАСЛО

Самое дорогое масло в мире - аргановое. Аргания растет в Марокко. Узнать ее легко. Листья этого дерева - любимое лакомство местных коз. Ради него они готовы даже лазать по деревьям. Как увидите козу на дереве, значит, это аргания. Плоды по форме напоминают оливки. На один литр масла их требуется целых 30 кг. За 100 мл такого масла Вам придется отдать 250 у.е.

САМЫЙ ДОРОГОЙ ХЛЕБ

Самый дорогой хлеб в мире - Roquefort and Almond Sourdough Bread. Именно за 25$ вы можете попробовать хлеб от шеф-повара Paul Hollywood. Хлеб сделан с самой лучшей муки А класса, заквашивается вместе с дорогим французским сыром *Рокфор* и миндалем высокого качества. Купить чудо-хлеб можно только в бутиках в Лондоне, а стоит он почти в двадцать раз дороже обычного.

САМОЕ ДОРОГОЕ МОЛОКО

Молоко мышей - самое дорогое молоко в мире. Его стоимость превышает 22 000 долларов за литр. Для получения одного литра такого молока нужно подоить около 4 000 мышей. Мышиное молоко используют в медицине.

Самки мышей синтезируют в молоке человеческий белок - лактоферрин, который используют при производстве уникальных фармакологических препаратов. Лекарства, содержащие мышиное молоко, улучшают процесс кроветворения после переливания крови.

САМЫЙ ДОРОГОЙ СЫР

Килограмм сыра сорта Pule, который производится из ослиного молока, был оценен в $1 280. Это дало возможность кисломолочному продукту занять первое почетное место в рейтинге самых дорогих сыров в мире.

САМАЯ ДОРОГАЯ ВОДА

Первое место по праву занимает чистейшая родниковая вода Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani. Она названа в честь знаменитого итальянского художника Амедео Модильяни. Но самое интересное, что плавные формы емкости в виде монголоидного лица покрыты чистым золотом 25 карат. Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani - это смесь чистейшей родниковой воды из Франции, с островов Фиджи, с добавлением воды из ледников Исландии. Стоит эта необыкновенная по составу и оформлению вода $60000 за 1,25 литровую бутылку.

САМЫЙ ДОРОГОЙ ШОКОЛАД

Самый дорогой в мире шоколад называется "Chocopologie by Knipschildt". Производится он в США фирмой "Knipschildt Chocolatier". Естественно, это темный шоколад. За фунт (453 грамма ) "Chocopologie by Knipschildt" придется заплатить 2600 долларов.

САМЫЙ ДОРОГОЙ СОК

Самый дорогой в мире сок - Нони производят из одноимённых экзотических плодов с множеством полезных свойств. Густой бордовый сок значительно улучшает самочувствие, избавляет от гипертонии и напряжения, вызванного стрессом, а также улучшает самочувствие.

Плоды нони растут на деревьях Моринды лимоннолистной, широко распространённых в Южно-Тихоокеанском регионе. Коробка сока (четыре бутылки объёмом один литр) стоит от 200 долларов.

Н. Гасымова

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