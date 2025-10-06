Меган Маркл попала в неловкую ситуацию из-за поцелуя с дизайнером - ФОТО

Герцогиня Сассекская Меган Маркл попала в неловкую ситуацию во время Недели моды в Париже.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, видео опубликовано на сайте Daily Mail.

4 октября Меган Маркл посетила показ бренда Balenciaga. После шоу жена принца Гарри встретилась с креативным директором Дома моды Пьерпаоло Пиччоли. Герцогиня Сассекская хотела поздравить дизайнера, поцеловав его в щеку. Однако в этот момент она задела носом его солнцезащитные очки.

По информации журналистов, Пиччоли пошутил над ситуацией.