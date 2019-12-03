3 декабря 2019

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Моника Беллуччи кокетливо обнажила плечи в облегающем платье <span class="color_red">- ФОТО</span>

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3 декабря 2019 14:00

Моника Беллуччи кокетливо обнажила плечи в облегающем платье - ФОТО

55-летняя Моника Беллуччи восхитила публику элегантным образом. Культовая итальянская актриса показала роскошный аутфит.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Cosmo.ru, звезда фильма "Матрица: революция" снялась в стильной фотосессии для глянца. Артистка украсила новую обложку марокканского L'Оfficiel.

Моника позировала в черном платье-футляре модной модели бюстье. Наряд соблазнительно подчеркнул изгибы стройного тела актрисы. Видно, что она изменила имидж - вернула длинные локоны, которые остригла недавно. Визажисты Беллуччи сделали ей выразительный макияж в шоколадно-золотистой гамме.

Кинодива украсила шею массивным колье от Cartier. Итальянка смотрит прямо в камеру, излучая уверенность в своей красоте.

Беллуччи снялась и в черной водолазке. Лаконичный наряд был фоном для потрясающих драгоценностей, которые надела звезда. Она предпочла шикарный комплект ювелирных изделий - крупное кольцо в форме слона, инкрустированного камнями. На шее итальянки красовалось длинное колье из белого золота, а в ушах - бриллианты.

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