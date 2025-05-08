Эксперт рассказала об опасности частого использования бальзама для губ

На полках магазинов можно найти два основных типа средств для губ - бальзамы и гигиенические помады. Первые работают на глубокое увлажнение, вторые создают защитный барьер.

Как передает Day.Az, об этом рассказала "Известиям" руководитель направления "Косметика" бренда SOKOLOV Мария Вериченко.

"Если вы мерзнете на ветру или постоянно облизываете губы, никакой питательный бальзам не спасет - здесь нужна именно защита от внешних факторов. А вот для восстановления поврежденной кожи качественный увлажняющий бальзам будет как раз кстати", - объяснила она.

При этом, по ее словам, главный враг здоровых губ - это навязчивая привычка наносить бальзам слишком часто. При избыточном применении кожа теряет способность к саморегуляции и возникает эффект "переухоженности". Любители ментоловых, камфорных и фенольных средств, дающих ощущение прохлады и пощипывания, рискуют вдвойне - эти компоненты могут вызывать микровоспаления и делать губы еще суше.

"При выборе идеального средства внимательно изучайте этикетку. Формула мечты включает три элемента: увлажнители, эмоленты и окклюзивы (компоненты, которые создают защитный барьер и предотвращают потерю влаги). В списке ингредиентов стоит искать масло ши, сквалан, глицерин и витамин Е - они работают на восстановление и защиту. А вот от ярких ароматов и эффекта "покалывания" лучше держаться подальше - это сигналы о возможном раздражении", - отметила Вериченко.

Эксперт уточнила, что кожа губ не может самостоятельно поддерживать водный баланс, как остальные участки лица. Поэтому стоит расширить свою косметичку и добавить в нее ночные маски с плотной текстурой или натуральные масла жожоба или арганы, которые можно наносить перед сном. Также не будут лишними мягкие пилинги с молочной кислотой для деликатного отшелушивания.

"График ухода тоже имеет значение. Бальзам стоит применять максимум два-три раза в день, масла - пару раз в неделю, а пилинги - всего один раз за семь дней. Такой режим поможет коже восстановить собственные защитные механизмы", - сказала специалист.

Недостаток воды в организме, дефицит витаминов группы В, слишком строгие диеты и стрессы моментально отражаются на внешнем виде губ. Сухой воздух в помещении, морозный ветер на улице и привычка курить приводят к шелушению.

"Самая недооцененная бьюти-рекомендация - забота о себе изнутри. Наполните свой рацион продуктами с полезными жирами (идеально подойдет авокадо-тост за завтраком или горсть орехов в качестве перекуса), обогатите меню красной рыбой и пейте достаточно воды. Эти простые привычки в сочетании с грамотно подобранными средствами помогут забыть о зависимости от бальзама и сохранить губы красивыми в любое время года - без нужды заглядывать в зеркало каждые 10 минут", - заключила Вериченко.