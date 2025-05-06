Щеки цвета шампань - нежный акцент, заменяющий хайлайтер

Если на улице солнце, то и кожа должна сиять - но не за счет хайлайтера. Весной и летом естественное свечение выглядит особенно красиво, а добиться его можно с помощью хорошего увлажнения и трендовых бьюти-средств.

Сейчас, когда на смену плотному макияжу пришла легкость, все чаще звучат словосочетания вроде "естественное сияние", "здоровый румянец", "мягкая текстура". Тренд на "невидимый" макияж уверенно держит позиции, и, кажется, он только набирает обороты. Лицо больше не должно быть безупречно матовым и "отфотошопленным" - наоборот, в моде кожа, которая выглядит настоящей: живой, гладкой и ухоженной.

Недавний бьюти-фаворит - butter skin - как раз из этой серии. Не влажный блеск, не стеклянная кожа, не хайлайтер на всех участках лица. А именно ощущение мягкости, будто кожа напитана, как после хорошего ухода. Она может быть с легким тоном, но выглядит не перегруженной. И недавно на фоне этого тренда в сети завирусился бьюти-прием с использованием декоративной косметики - champagne cheeks, или щеки цвета шампань.

Это когда румяна перестают быть цветовым акцентом и превращаются в то самое деликатное свечение изнутри, которое освежает, делает черты лица мягче и как будто подсвечивает выпуклые зоны. Оттенок у этих румян - нейтральный, с теплым подтоном: представьте себе пузырящееся шампанское на утреннем солнце. Это может быть персиковый, бежево-розовый, светло-коралловый или золотисто-пудровый оттенок с легкой сатиновой текстурой. Важно, чтобы блеск был не заметен, а скорее ощущался. Как будто кожа сама по себе сияет в нужной точке.

Чтобы добиться нужного эффекта, базу под макияж нужно подобрать правильно: плотный матовый тон тут будет только мешать. Лучше использовать СС-крем или легкий увлажняющий тинт, который выровняет тон, но сохранит живое светоотражение кожи. Никаких сухих текстур - кремовые румяна, тинты и мультистики здесь работают лучше всего. Наносить стоит пальцами или влажным спонжем, чтобы избежать четких границ и добиться того самого полупрозрачного, сливочного финиша.

Особенность champagne cheeks в том, что они не выглядят как "макияж". Это эффект, которого добиваются не столько косметикой, сколько правильным подходом: мягкий румянец ложится на высокие точки скул, плавно растушевывается и как бы растворяется на коже. Нет четких границ, нет драматичного контура - все мягко и полупрозрачно.

Именно поэтому макияж с акцентом на champagne cheeks почти всегда оставляют минималистичным. Глаза можно просто прокрасить тушью, а на губы нанести легкий бальзам или блеск. Такой прием делает образ особенно легким и актуальным - как будто вы просто хорошо выспались, пили много воды и гуляли на солнце.