Почему крем теряет свою силу через месяц и как это исправить?

Вы тщательно наносите крем утром и вечером, но морщинки упорно остаются на месте? Проблема не в составе средства.

Всё дело в том, как именно вы его используете, передает Day.Az со ссылкой на pravda.ru.

Первая ошибка - неправильная подготовка кожи

Крем, нанесённый на сухую или плохо очищенную кожу, работает вхолостую. Частички пыли, макияжа и себума блокируют активные компоненты, не давая им проникнуть в глубокие слои.

Что делать:

Перед нанесением умывайтесь мягкой пенкой или используйте мицеллярную воду.

Никогда не наносите уход на "грязную" кожу - даже если она выглядит чистой.

Вторая ошибка - неправильное хранение

Многие кремы содержат ретинол и витамин С - нежные компоненты, которые разрушаются под действием света, тепла и воздуха.

Что важно помнить:

Баночки без дозатора быстро теряют эффективность.

Храните крем в прохладном, тёмном месте, а не на тёплой полке в ванной.

Идеальный выбор - упаковка с дозатором, минимизирующая контакт с воздухом.

Третья ошибка - неправильное время нанесения

Ночной крем работает лучше, если нанести его за час до сна. Пока вы бодрствуете, кожа успевает впитать активные вещества, а не отпечатывать их о подушку.

Утром после нанесения дайте крему 10-15 минут, прежде чем переходить к макияжу - так средство успеет "сцепиться" с кожей и проявить эффект.

Не забывайте о шее и декольте

Эти зоны стареют быстрее, чем лицо, но о них часто забывают. Наносите крем легкими движениями снизу вверх - это улучшит кровообращение и предупредит обвисание.

Что будет, если всё делать правильно

Через пару недель вы заметите: морщины станут менее выраженными, кожа - более плотной, а тон - ровным и свежим.

И всё это без смены любимого крема - достаточно изменить несколько простых привычек.