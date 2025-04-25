Названы польза и потенциальные опасности упражнений для лица

Методика укрепления мышц лица с помощью специальных упражнений - фейсфитнес - может дать обратный эффект: усилить морщины или привести к асимметрии лица. Однако при грамотном подходе практика действительно может принести ощутимую пользу.

Как передает Day.Az, об этом "Известиям" рассказал старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов.

По его словам, фейсфитнес помогает улучшить контуры лица, уменьшить выраженность морщин и повысить упругость кожи за счет укрепления лицевых мышц. Регулярные упражнения способствуют улучшению кровообращения, что придает коже здоровый вид. Некоторые техники также помогают расслабить напряженные мышцы и снизить уровень стресса, что положительно сказывается на внешности.

"Однако при работе над эстетикой лица надо иметь в виду, что все изменения, появляющиеся у нас на лице, - морщинки, отечность под глазами и прочее - это всё производные изменений нижележащих структур - шеи, висцеральной системы и так далее. Невозможно одним только фитнесом привести всё в норму. Здесь нужна комплексная терапия, в которую входит и фейсфитнес", - уточнил Антонов.

Эксперт предостерегает от неправильного выполнения упражнений. Ошибки в технике могут не только свести на нет ожидаемый эффект, но и ухудшить ситуацию - усилить морщины, создать мышечные контрактуры или даже привести к асимметрии лица. В некоторых случаях возможны болевые ощущения в лицевой области и шее.

Кроме того, фейсфитнес имеет ряд противопоказаний. От занятий следует воздержаться людям с серьезными кожными заболеваниями: с экземой, псориазом, воспалениями, недавними операциями или травмами лица. Консультация врача необходима при неврологических заболеваниях (паралич, тики) и онкологических диагнозах, особенно во время прохождения химиотерапии.

"Перед началом занятий фейсфитнесом желательно проконсультироваться с квалифицированным специалистом, который сможет дать рекомендации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья", - порекомендовал специалист.