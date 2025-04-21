21 апреля 2025

21 апреля 2025 13:57

Названы виды маникюра, привлекающие внимание даже на деловых встречах

Скучные ногти - это не про весну 2025. Настоящий тренд - 3D-дизайны, которые хочется не только разглядывать, но и трогать. Эти маникюры не просто про красоту - они про текстуру, эффект "вау" и ощущение, что ногти стали арт-объектом.

Как передает Day.Az, об этом пишет pravda.ru.

Вот 10+ идей, которые стоит попробовать, если хочется чего-то по-настоящему необычного.

Абстрактные капли

Просто капля геля, растянутая в произвольной форме, - и уже не хочется ничего другого. Минималистично, дерзко и легко повторить.

Перламутровый арт

Жемчужно-белый объемный дизайн смотрится как произведение искусства. Лучше доверить его опытному мастеру - результат будет стоить всех усилий.

Эффект капель воды

Простые гелевые капельки создают иллюзию дождя. Лёгкий и весенний образ, который легко сделать даже дома.

Жемчуг

Бетина Голдштейн доказала: жемчуг - это не скучно. Особенно если добавить его на серебряную подложку - получится изысканный контраст.

Жемчужный френч

Мини-украшения на кончиках ногтей - элегантная альтернатива классике. Стильно, нежно и совсем не банально.

Расплавленный металл

Любишь серебро? Тогда этот маникюр точно твой: гель словно стекает, создавая металлические завитки на ногтях.

3D-бархат

Акриловая пудра и матовое покрытие делают ногти визуально мягкими. Хочется потрогать - и не отпускать.

Матовые завитки

Хром + матовость = нейтральный, но сложный образ. Особенно хорош на нежно-розовой основе.

Ртутные капли

Нанеси капли геля и немного серебряной втирки - и ногти начинают напоминать капли ртути. Просто и эффектно.

Маникюр-сокровище

Золото, стразы, гелевые вставки - когда хочется сразу всё. Маникюр, достойный сокровищницы.

Смешай текстуры

Капли, жемчуг, металл, пудра - кто сказал, что надо выбирать одно? Комбинируй и создавай свой стиль.


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