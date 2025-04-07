Ошибки, из-за которых ваш макияж работает против вас

Макияж - это не только способ подчеркнуть красоту, но и отличный инструмент для создания свежего, отдохнувшего образа.

Однако, если использовать его неправильно, можно легко получить эффект усталости, даже если вы только что проснулись, передает Day.Az.

Рассмотрим основные ошибки, которые могут испортить макияж и сделать лицо уставшим.

Ошибка №1: Применение слишком плотного тонального средства

Слишком плотный тональный крем может утяжелить кожу и подчеркнуть все неровности. Это делает лицо более тусклым и усталым. Лучше выбирать лёгкие текстуры, которые создают эффект свежести и сияния.

Ошибка №2: Чрезмерное использование контуринга

Контуринг, если он нанесен неправильно или в слишком больших количествах, может выглядеть неестественно. Это также может сделать лицо визуально более уставшим, подчеркивая тени и линии.

Ошибка №3: Отсутствие сияния

Тусклый, матовый макияж без сияния может сделать лицо бледным и уставшим. Добавление хайлайтера или осветляющего крема поможет вернуть лицу здоровое сияние.

Ошибка №4: Неправильный выбор цвета румян

Слишком тёмные или холодные румяна могут сделать лицо мрачным. Лучше выбирать тёплые оттенки розового или персикового цвета, которые придают живость и свежесть.

Чтобы выглядеть свежим и отдохнувшим, важно избегать этих распространенных ошибок. Легкий, натуральный макияж, подчеркивающий естественное сияние кожи, поможет скрыть следы усталости и придаст лицу яркость.