Названы замедляющие старение кожи вещества

Группа ученых из Университета Мюнстера выявила гормоны, которые могут замедлять возрастные изменения кожи и защищать ее от внешних повреждений. Результаты работы опубликованы в журнале Endocrine Reviews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы проанализировали десятки исследований и выяснили, что некоторые гормоны оказывают заметное влияние на состояние кожи и волос. В частности, они помогают сохранить эластичность, предотвращают появление морщин и могут даже замедлять поседение.

В обзор включены гормоны, уже применяющиеся в клинической практике, например эстрогены и ретиноиды, а также вещества, которые пока только изучаются - мелатонин, гормон роста, инсулиноподобный фактор роста, альфа-меланоцитстимулирующий гормон (α-MSH), окситоцин и эндоканнабиноиды. Многие из них обладают антиоксидантными, противовоспалительными и защитными свойствами.

Наибольшим образом внимание ученых привлек мелатонин - маленькая молекула, которая дешевле и безопаснее других веществ. Он подавляет воспаление, предотвращает повреждение ДНК, регулирует метаболизм в митохондриях и замедляет апоптоз - программируемую гибель клеток, которая усиливается с возрастом. Исследования показали, что мелатонин может бороться с последствиями ультрафиолетового излучения, а также препятствовать обесцвечиванию волос.

По мнению авторов, эти данные открывают новые направления в дерматологии и антивозрастной медицине. Гормоны могут стать основой для разработки препаратов, способных не только улучшать внешний вид кожи, но и укреплять ее барьерные функции и снижать риск повреждений.