Женщинам назвали несложные правила для избавления от вросших волос

Дерматовенеролог, косметолог, сертифицированный тренер компании Magic Lasers Мария Валуева перечислила несколько несложных правил, которые помогут избежать появления вросших волос. Своими рекомендациями она поделилась с женщинами в беседе с "Лентой.ру", передает Day.Az.

По словам врача, на появление вросших волос влияют разные факторы, включая структуру самого волоса и состояние кожи. Так, вьющиеся и толстые волосы врастают чаще. Провоцировать этот процесс также может выраженная сухость и ксероз кожи, поскольку ороговевший слой затрудняет выход волосков наружу и изменяет направление их роста, объяснила Валуева.

Чтобы избавиться от этой проблемы, дерматовенеролог рекомендовала регулярно увлажнять кожу. Для этого надо использовать щадящие средства для душа и наносить увлажняющий крем после каждого контакта с водой. Еще одна рекомендация врача - не пользоваться мочалкой каждый день и реже использовать скрабы.

Если же при соблюдении подобных мер профилактики волосы продолжают врастать, стоит обратиться за помощью к дерматологу.