Как правильно наносить хайлайтер?

Хайлайтер - это тот продукт, который может преобразить макияж, придавая коже естественное сияние. Однако неправильное его нанесение может испортить даже самый продуманный образ. Чтобы избежать распространённых ошибок, стоит обратить внимание на несколько ключевых моментов.

Как передает Day.Az, об этом пишет pravda.ru.

Выбор неправильного оттенка

Одна из самых распространённых ошибок - это выбор хайлайтера, который не подходит для вашего оттенка кожи. Холодные оттенки, такие как серебристый или перламутровый, могут смотреться странно на тёплой коже, в то время как золотистые хайлайтеры идеально подойдут для тёмных и тёплых тонов кожи.

Нанесение на неправильные участки лица

Хайлайтер должен быть нанесён на высокие точки лица - скулы, над бровями, на кончик носа и в центр подбородка. Ошибка заключается в нанесении его на слишком большие участки, что может привести к эффекту жирного блеска вместо сияния.

Неравномерное распределение

Когда хайлайтер наносится с перебором, на лице появляются заметные полосы. Используйте мягкую кисть и растушевывайте продукт, чтобы добиться естественного сияния.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете достичь сияющего и гармоничного макияжа.